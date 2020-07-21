Как COVID-19 ведет себя на солнце и сколько ждать вакцину от коронавируса. Интервью с инфекционистом

Вакцина от коронавируса может появиться в начале 2021 года, но в ограниченных объемах. Массовое производство должны наладить лишь через год. При наличии сильного иммунитета человек может переболеть COVID-19​​ бессимптомно.

Отдых на солнце не оказывает позитивного влияния на иммунную систему. Об этом и другом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.

– Международная организация "1 Day Sooner", которая проводит тестирование новых вакцин от коронавируса, заявила о желании намеренно заражать волонтеров, которые прошли вакцинацию. По их мнению, это существенно ускорит процесс разработки вакцины. Вы согласны с этим?

– Это сложный вопрос. Такие вещи должны рассматриваться с позиции этики. Это не должно противоречить Хельсинской декларации в отношении биоэтических моментов клинических исследований.

– Собственно, они и говорят, что с этическим обоснованием могут быть проблемы.

– Да, без такого разрешения мы не можем проводить клинические исследования.

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– А сугубо теоретически – действительно ли таким образом можно испытывать эффективность вакцины?

– Эффективность вакцины в плане защиты от инфекции в обычном режиме оценивается как предупреждение заболевания при контакте с больным. Это оценивают так называемые постмаркетинговые исследования эффективности вакцин. Обычно они действительно требуют много времени – даже не месяцы, а годы. Потому что контакты с больными происходят не так часто.

Но эффективность вакцины в отношении защиты от инфекции, наверное, можно оценить, если взять добровольцев в каком-то регионе, где очень много инфицированных. Или, например, если среди волонтеров будут медицинские работники, которые часто контактируют с больными. В таком случае эффективность намного проще оценить, чем в общей популяции, где контактов с больными намного меньше.

– Говорят о "вакцинах-кандидатах"…

– Да, их очень много.

– Есть ли среди них заслуживающие внимания, потенциально эффективные?

– Конечно, есть.

– По вашим оценкам, когда мы сможем купить вакцину от коронавируса в любой аптеке или сделать прививку в любой клинике?

– Я думаю, вакцина может быть в следующем году. В начале года она появится в тех странах, которые ее разрабатывают, для других стран – уже позже, где-то через год, не раньше.

Но в любой клинике, в любой аптеке… Может быть, будет пока ограниченное количество. Потому что, даже если начнется производство, все равно вакцины не будет сразу очень много и для всех.

Может быть, на первых порах будет только для медработников, у которых больше всего контактов, если они не инфицированы. Потому что это вопрос, сколько из нас останутся неинфицированными через полгода-год.

Вакцина от коронавируса может появиться в начале 2021 года

– Врачи говорят, что коллективный иммунитет – это пока теория, на практике его никто не видел.

– Почему же? Коллективный иммунитет мы видели на практике в отношении других инфекций. Например, когда все болели. Когда он снижался через 5 лет, возникала следующая эпидемия. Когда повышался, уровень заболеваемости снижался. Это были естественные периодические подъемы заболеваемости при снижении коллективного иммунитета.

В настоящее время коллективного иммунитета в защите от кори мы достигаем благодаря вакцинации. Если есть хорошая защита, эпидемия не возникает. Но для каждой инфекции – свой охват. Например, для предупреждения кори с помощью вакцинации – порядка 95%. Тогда точно не будет кори, не будет даже вспышек.

– А как обстоят дела с коллективным иммунитетом от коронавируса?

– Мы можем основываться на данных других инфекций, тех же коронавирусных, которые были раньше. По предварительным данным, хотя бы 60-70%. Это не прекращает заболеваемость полностью, но существенно снижает. Тогда могут возникать какие-то локальные вспышки, но невозможны эпидемии, потому что у большей части населения есть иммунитет.

– Говорят о том, что иммунитет от коронавируса может быть достаточно непродолжительным – всего на 3-4 месяца.

– Мы пока не можем этого знать. Но даже если снижаются антитела, все равно есть клеточный иммунитет, который мы измерим.

Конечно, мы будем смотреть. Если действительно у большинства людей, которые переболели, снизится иммунитет и они опять заболеют, это даст нам основания говорить, что иммунитет непродолжительный, быстро снижается. Но пока мы не видим большого количества повторных заболеваний. Есть только единичные сообщения.

– С чем связаны случаи повторного заражения?

– Они могут быть связаны с каким-то индивидуальными особенностями иммунной системы. У части людей иммунная система может плохо отвечать на инфекцию, как и на вакцинацию. Есть около 5% людей, которые в силу каких-то причин не вырабатывают иммунный ответ на вакцинацию.

– Есть такая вещь, как вирусная нагрузка. Врачи говорят, что, если человек использует маску, она полностью не защищает от вируса, но снижает вирусную нагрузку и иммунитет может с ней справиться.

– Что такое вирусная нагрузка? Это количество вируса в одном миллилитре крови. Когда вирус размножается в организме, можно померить конкретное количество вируса в крови, которое отражает активность инфекцит. Но в данном случае, как я понимаю, имеется в виду, что, если инфицирующее количество вирусных частиц будет меньше, то тогда и размножения вируса в организме будет меньше.

Да, наверное, в какой-то степени может быть корреляция. Но я не думаю, что в 100% случаев. Это тоже зависит от иммунной системы, насколько хорошо она контролирует вирус. Если хорошо, то даже большое количество вируса может попасть в организм и не вызвать заболевания. Или человек переболеет в легкой бессимптомной форме. У некоторых людей, наоборот, количество вируса может быть небольшое, но иммунная система контролирует его плохо, и тогда все равно будет большая вирусная нагрузка.

Но люди, которые имеют большой контакт с больными, например те, которые работают в реанимации, в инфекционных отделениях, сталкиваются с большим количеством вируса. Мы помним, как в начале пандемии умирали врачи, которые контактировали часто с больными и были плохо защищены. В определенной степени это имеет значение.

– В таком случае возникает законный вопрос: следует ли в ситуации пандемии коронавируса нам всем укреплять иммунитет?

– Скажем так: главное его не разрушать и поддерживать его нормальную работу. Можем ли мы сильно повлиять на него положительно? Это сложный вопрос.

Все считают, что витамины укрепляют иммунитет. Это не доказано. Но мы должны получать достаточное количество всех пищевых веществ, не только витаминов – нужны также белки, жиры, углеводы, потому что из белков строятся клетки в организме, в том числе и клетки иммунной системы. Все должно быть сбалансировано – питание, физическая нагрузка, отдых.

Если в целом организм работает нормально и у него хорошая иммунная система, нет никаких врожденных нарушений иммунитета, то главное – ничем ее не нарушать, не допускать негативных влияний.

Но каким-то образом усилить иммунитет – это нереально. Это миф.

– А как же отдых на солнышке, загар, витамин D ?

– Отдых на солнышке в меру – положительный для иммунной системы. Витамин D – да, он должен быть в достаточном количестве. Да, солнце стимулирует выработку витамина D, он тоже важен для работы иммунной системы, но солнца не должно быть много.

Все должно быть в меру – без перегревания, обгорания, потому что в таком случае это может давать негативный эффект.

Чрезмерный отдых на солнце негативно сказывается на иммунной системе

– Сейчас все ринулись на моря, которые нам доступны. Практически везде – столпотворение, никаких масок…

– Ничего полезного в этом точно не вижу. Понятно, что это, наверное, какая-то психологическая разгрузка для людей, которые совершенно устали от карантина. Они хотят отвлечься от всего этого.

Психологически это, может быть, и полезно, но в отношении коронавируса – опасно в плане инфекционных заболеваний.

– Говорят, коронавирус достаточно агрессивный, заразный вирус.

- Скажем так: он умеренно заразный. Я не могу сказать, что он очень заразный. Например, вирус кори намного заразнее.

– Представим ситуацию: человек с прекрасным иммунитетом зашел в магазин, на него кашлянул человек, который болен коронавирусной болезнью. Он может не заразиться?

– Он может заразиться и перенести это бессимптомно, и даже не узнает об этом.