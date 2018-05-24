От жары до похолодания: прогноз погоды до конца мая

В последние дни мая в Украине ожидается повышение температуры воздуха, а кратковременные дожди и грозы пройдут только 25 числа в некоторых областях.

Об этом в своем блоге на сайте opinion.biz.ua написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки обусловят атмосферные фронты.

"В цеентральной части и на юге пройдут ливни, там - без существенных осадков, за исключением Запорожья. Температура воздуха в течение дня +24… +28 градусов. Синоптический нюанс пятницы - существенное усиление северо-восточного ветра", - уточнила синоптик.

Уже 26 мая атмосферный фронт покинет территорию Украины, осадки прекратятся, а по всей территории страны будет преобладать сухая погода, только на западе еще возможны небольшие дожди.

"После фронта в большинстве областей снизится температура воздуха, похолодает до +19… +23 градусов, на юге +22… +26 градусов", - подчеркнула Диденко.

27 мая, в воскресенье, погода существенно не изменится, будет сухо, на западе немного локальных дождей, повсюду ожидается +20… +25 градусов.

При этом ночи 26 и 27 мая будут холодными, +7… +12 градусов. В остальной период предполагается +10… +16 градусов.

"Начало следующей недели, 28, 29, 30 мая, отметится повышением температуры воздуха. В большинстве областей Украины будет доминировать сухая воздушная масса с повышенным атмосферным давлением и дневной температурой воздуха до +25… +29 градусов. При более интенсивном солнечном прогреве вероятно местами до +30 градусов. То есть в начале недели украинцевожидает умеренная жара", - рассказал Диденко.

А уже 31 мая в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории будет сухо и тепло. В восточных областях в следующий четверг ожидается снижение температуры воздуха до +13… +18 градусов.

В Киеве кратковременные дожди возможны только 25 мая, а с понедельника, 28 мая, воздух над Киевом снова начнет прогреваться, и первая половина недели, до конца мая, обещает быть без осадков, с солнцем и теплом. Температура воздуха постепенно повысится и в течение дня составит +25… +29 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в период выходных с субботы, 26 мая, по понедельник, 29 мая, температура воздуха прогреется до 28 градусов, но при этом ожидаются дожди и грозы.