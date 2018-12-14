''От войны крыша съехала?'' Сеть разозлило показательное фото из "ДНР"

Сеть разозлило фото из оккупированных "Л/ДНР" территорий, на котором изображен автомобиль с огромным баннером со Сталиным и победным лозунгом.

"Донецк. Интересно, откуда вылезли все эти еб*наты? Ведь до 2014 не было их видно. Никто так не делал. От войны у людей крыша съехала, что ли? Или приезжие?" — задался вопросом журналист Денис Казанский.

По словам пользователей сети, такими "оригинальными" идеями славились местные еще до 2014 года, а вовсе не россияне.

"Все они были на месте. В 2008 году луганский таксист жаловался мне, что Украина его за*бала и он не может дождаться, когда Россия их заберет себе", — пишет один из пользователей.

Донецк. Интересно, откуда вылезли все эти ебанаты? Ведь до 2014 не было их видно. Никто так не делал. От войны у людей крыша съехала, что ли? Или приезжие? pic.twitter.com/dPf6wtRKj6 — Денис Казанський (@den_kazansky) 12 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ''ДНР'' забрали "на подвал" заядлого террориста