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''От войны крыша съехала?'' Сеть разозлило показательное фото из "ДНР"

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Сеть разозлило фото из оккупированных "Л/ДНР" территорий, на котором изображен автомобиль с огромным баннером со Сталиным и победным лозунгом.

"Донецк. Интересно, откуда вылезли все эти еб*наты? Ведь до 2014 не было их видно. Никто так не делал. От войны у людей крыша съехала, что ли? Или приезжие?" — задался вопросом журналист Денис Казанский.

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По словам пользователей сети, такими "оригинальными" идеями славились местные еще до 2014 года, а вовсе не россияне.

"Все они были на месте. В 2008 году луганский таксист жаловался мне, что Украина его за*бала и он не может дождаться, когда Россия их заберет себе", — пишет один из пользователей.

''От войны крыша съехала?'' Сеть разозлило показательное фото из "ДНР"
''От войны крыша съехала?'' Сеть разозлило показательное фото из "ДНР"
''От войны крыша съехала?'' Сеть разозлило показательное фото из "ДНР"
''От войны крыша съехала?'' Сеть разозлило показательное фото из "ДНР"
''От войны крыша съехала?'' Сеть разозлило показательное фото из "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ''ДНР'' забрали "на подвал" заядлого террориста

Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Луганска и Луганской области
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Тег
ДНР
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