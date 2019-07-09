ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"От создателей "Узеленского!" Вятрович ответил Разумкову на скандальное заявление о языке

2.1тЧитать материал на украинском

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович резко высказался об использовании русского языка.

Таким образом, он отреагировал на заявление главы партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, который намерен и дальше публично разговаривать на языке агрессора.

"А еще можно поддерживать российскую пенитенциарную систему, пока в тюрьмах РФ наши политзаключенные. Можно отправлять в Россию дополнительное оружие, пока с ней продолжается война. И защищать права россиян в Крыму, пока он аннексирован. Множество интересных подходов для борьбы с российской агрессией от создателей "Узеленского", - написал он в своем Facebook.

Новости
"До свидания!" Ницой разгромила идею по русскому языку на Донбассе

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

Facebook Вятровича

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Персоны
Владимир ВятровичДмитрий Разумков
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
5
Смешно
12
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вот чем отличается партия пети от партии голос вакарчука. Тем, шо у пети вятрович а у славика жена вятровича. И эти галичане писчят как сучки, хотят до власти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Якщо вони неспроможні вивчити українську мову, то чого було пхатися до влади в Україні?! От в росії нехай і керують.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel