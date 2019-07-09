"От создателей "Узеленского!" Вятрович ответил Разумкову на скандальное заявление о языке

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович резко высказался об использовании русского языка.
Таким образом, он отреагировал на заявление главы партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, который намерен и дальше публично разговаривать на языке агрессора.
"А еще можно поддерживать российскую пенитенциарную систему, пока в тюрьмах РФ наши политзаключенные. Можно отправлять в Россию дополнительное оружие, пока с ней продолжается война. И защищать права россиян в Крыму, пока он аннексирован. Множество интересных подходов для борьбы с российской агрессией от создателей "Узеленского", - написал он в своем Facebook.
Владимир Вятрович
Facebook Вятровича
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский высказался об украинском языке на Донбассе. "Мне, честно вам скажу, абсолютно все равно, на каком языке говорите, вы всегда украинцы, мы все друг друга понимаем", – сказал он.
Затем руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой областей.
Зеленский также заявил, что Украине нужно возвращать своих людей, не обращая внимания на то, на каком языке они говорят.
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