"От создателей "Узеленского!" Вятрович ответил Разумкову на скандальное заявление о языке

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович резко высказался об использовании русского языка.

Таким образом, он отреагировал на заявление главы партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, который намерен и дальше публично разговаривать на языке агрессора.

"А еще можно поддерживать российскую пенитенциарную систему, пока в тюрьмах РФ наши политзаключенные. Можно отправлять в Россию дополнительное оружие, пока с ней продолжается война. И защищать права россиян в Крыму, пока он аннексирован. Множество интересных подходов для борьбы с российской агрессией от создателей "Узеленского", - написал он в своем Facebook.

Владимир Вятрович Facebook Вятровича

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