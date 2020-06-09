От +34 до града: синоптики дали неоднозначный прогноз по Украине

Воздух ночью местами прогреется до +20, а днем ожидается настоящая летняя жара – до +34 градусов.

При этом в отдельных районах возможны град и шквалы 17-22 м/с.

В Украине 10-11 июня будет сухо и жарко, но на западе пройдут дожди с грозами.

В ближайшие дни, 10-11 июня, погоду в большинстве регионов Украины будет определять сухая и очень теплая воздушная масса.

При этом на западе страны воздух будет влажный и более прохладный. Такой прогноз дают синоптики Укргидрометцентра:

В Украине 10 и 11 июня будет сухо и жарко;

На западе пройдут дожди с грозами;

В отдельных районах возможен град и шквалы 17-22 м/с;

Воздух ночью местами прогреется до +20;

А днем ожидается настоящая жара – до +34 градусов.

В Украину пришло настоящее летнее тепло

По словам синоптиков, в среду в западных областях будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные грозовые дожди. При этом днем в отдельных районах возможен значительный дождь с градом, шквалы 17-22 м/с. Температура ночью составит +11… +16, днем +22… +27 градусов, а в Карпатах будет +16… +21.

В северных, восточных и южных областях ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской области местами небольшой кратковременный дождь.

Погода в Украине 10 июня meteo.gov.ua

Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью поднимется до +15… +20, днем будет жарко – в пределах +29… +34, на побережье Черного моря – до +23… +28 градусов.

В Киеве же в среду без осадков, температура ночью составит +17… +19, днем воздух прогреется до +30… +32 градусов.

Также жарко в Украине будет и в четверг, 11 июня. Правда, в западных областях все еще ожидаются кратковременные грозовые дожди, а в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью – до +12… +17, днем прогреет до +24… +29 градусов.

Погода в Украине 11 июня meteo.gov.ua

В Карпатах в четверг местами, вероятно, пройдут значительные дожди, ночью столбики термометров покажут +8… +13, а днем поднимутся до +14… +19 градусов.

На севере, востоке и юге синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, лишь днем в Винницкой области небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер будет восточный, 5-10 м/с, температура ночью составит +15… +20, днем – до +29… +34, на побережье Черного моря прогреет до +28 градусов.

В Киеве 11 июня без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Ночью будет тепло – примерно +18… +20, а днем ожидается жара – в пределах +30… +32 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после очень теплой зимы и холодной весны Украину ждет по-настоящему жаркое лето. Такой долгосрочный прогноз погоды составил народный синоптик Леонид Горбань.

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