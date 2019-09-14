Освобожденные из плена Кремля моряки вернулись в Одессу: яркие фото

Два самолета Ан-26 с освобожденными из российского плена военнослужащими ВМС и их родственниками приземлились 14 сентября на Школьном аэродроме Одессы.

Как передает "Думская", они пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная), в Практической гавани Одесского порта. Там состоится торжественное построение.

После возвращения из плена моряки проходили реабилитацию в столичном военном госпитале. Все они намерены продолжить службу в национальном флоте.

Освобожденные моряки вернулись в Одессу "Думская"

Освобожденные моряки вернулись в Одессу "Думская"

Освобожденные моряки вернулись в Одессу "Думская"

Освобожденные моряки вернулись в Одессу "Думская"

Освобожденные моряки вернулись в Одессу "Думская"

Освобожденные моряки вернулись в Одессу "Думская"

Освобожденные моряки вернулись в Одессу "Думская"

Освобожденные моряки вернулись в Одессу "Думская"

Освобожденные моряки вернулись в Одессу "Думская"

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