Освобождение Цемаха: россиянка рассказала, на что надеется Путин

Обмен ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" МН17 Владимира Цемаха поможет российскому президенту Владимиру Путину избавится от дополнительных доказательств вины Кремля.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова: "История с МН17 до сих пор является болезненной, и чем дальше идет следствие, тем больше доказательств собирается. Конечно Путину хочется уменьшить их количество", – говорит россиянка.

Владимир Цемах FB Алёны Луньковой

При этом, Курносова удивлена реакцией нидерландской прокуратуры и их заявлениям о желании допросить Цемаха, что в условиях его нахождения в РФ это станет довольно проблематичным.

"С этим будут сложности, и я не понимаю, почему это не смогли сделать украинские следователи, по поручению Нидерландов? Договоров о правовой помощи достаточно, и Украина есть договоры с европейскими полицейскими структурами, поэтому можно было получить соответствующее распоряжение", – говорит россиянка.

Курносова отмечает, что допрос должен быть проведен и оформлен надлежащим образом, тогда Кремлю будет не на руку устранять Цемаха.

"Доказательства должны быть закреплены в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, как украинским, так и той страны, где идет следствие – Нидерланды. Потому что, если с ним что-то случится, а он уже будет допрошен и доказательства будут закреплены, то они будут иметь абсолютную силу. Более того, если с ним что-то случится, они будут еще более ценны. Очень важно, чтобы его допросили и правильным образом закрепили доказательства", – заявила она.

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