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5 сентября • обновлено в 18:12
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Освобождение Цемаха: россиянка рассказала, на что надеется Путин

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Обмен ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" МН17 Владимира Цемаха поможет российскому президенту Владимиру Путину избавится от дополнительных доказательств вины Кремля.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова: "История с МН17 до сих пор является болезненной, и чем дальше идет следствие, тем больше доказательств собирается. Конечно Путину хочется уменьшить их количество", – говорит россиянка.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

FB Алёны Луньковой

При этом, Курносова удивлена реакцией нидерландской прокуратуры и их заявлениям о желании допросить Цемаха, что в условиях его нахождения в РФ это станет довольно проблематичным.

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"С этим будут сложности, и я не понимаю, почему это не смогли сделать украинские следователи, по поручению Нидерландов? Договоров о правовой помощи достаточно, и Украина есть договоры с европейскими полицейскими структурами, поэтому можно было получить соответствующее распоряжение", – говорит россиянка.

Курносова отмечает, что допрос должен быть проведен и оформлен надлежащим образом, тогда Кремлю будет не на руку устранять Цемаха.

"Доказательства должны быть закреплены в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, как украинским, так и той страны, где идет следствие – Нидерланды. Потому что, если с ним что-то случится, а он уже будет допрошен и доказательства будут закреплены, то они будут иметь абсолютную силу. Более того, если с ним что-то случится, они будут еще более ценны. Очень важно, чтобы его допросили и правильным образом закрепили доказательства", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Ольга Курносова Владимир Путин
Место
Украина
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Santi Amonito
Santi Amonito
"Освобождение" цемаха - позор для ху*ла. Изменник "родины" - битая карта, он уже все подтвердил и голландским следователям в первую очередь, что эрэфия - международный террорист и это она виновна в сбитом "боинге". Единственное - шкурку цемаха - предателя "родины" ху*ла, найдут в каком-нибудь крематории педерасеи (если найдут) и он это прекрасно понимает. Очевидно, что он будет в соплях и слюнях просится отбывать срок в Украине или в Голландии, но и это его не спасет.
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