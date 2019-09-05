Освобождение Цемаха: россиянка рассказала, на что надеется Путин

Обмен ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" МН17 Владимира Цемаха поможет российскому президенту Владимиру Путину избавится от дополнительных доказательств вины Кремля.
Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова: "История с МН17 до сих пор является болезненной, и чем дальше идет следствие, тем больше доказательств собирается. Конечно Путину хочется уменьшить их количество", – говорит россиянка.
Владимир Цемах
FB Алёны Луньковой
При этом, Курносова удивлена реакцией нидерландской прокуратуры и их заявлениям о желании допросить Цемаха, что в условиях его нахождения в РФ это станет довольно проблематичным.
"С этим будут сложности, и я не понимаю, почему это не смогли сделать украинские следователи, по поручению Нидерландов? Договоров о правовой помощи достаточно, и Украина есть договоры с европейскими полицейскими структурами, поэтому можно было получить соответствующее распоряжение", – говорит россиянка.
Курносова отмечает, что допрос должен быть проведен и оформлен надлежащим образом, тогда Кремлю будет не на руку устранять Цемаха.
"Доказательства должны быть закреплены в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, как украинским, так и той страны, где идет следствие – Нидерланды. Потому что, если с ним что-то случится, а он уже будет допрошен и доказательства будут закреплены, то они будут иметь абсолютную силу. Более того, если с ним что-то случится, они будут еще более ценны. Очень важно, чтобы его допросили и правильным образом закрепили доказательства", – заявила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
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