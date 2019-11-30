Меня часто называют донбасской Кассандрой, хотя постоянно ругают за плохие пессимистические прогнозы, типа зрадофильствую. Но бравада на войне ведет к большим потерям. мы же не красные комиссары, чтобы на-ура кидать в бой людей. А вот взвешенный анализ-это всегда хорошо. Но, на фоне всеобщей эйфории "хуже не будет", кому тот анализ нужен...

В общем, в конце прошлого года я получила из мгб "лнр" весточку, что после смены порохо-власти на удобную путину (я тогда была уверена, что это ювт) произойдет тихая оккупация Украины и проект "новороссия" будет завершен, но, не так, как хотели в 2014-м "на-ура", а тихою сапою.

Первый этап - это отведение войск до административных границ Луганской и Донецкой областей и признание всей территории Луганской и Донецкой областей за ОРДЛО.

Второй этап - изменения в Конституцию, особый статус и выборы там для легализации ОРДЛО в Украине.

Третий, референдумами (будет введен закон о местных референдумах) сделают другие области Украины и станут республики, которые войдут в "новороссию".

Я не прекращая пишу об этом в блоге на ИС. Но... В общем, у меня вопрос - освободит ли Зеленский оккупированные Украиной территории республик (см. закон республик) к Новому году или все же весной?

"Депутаты Народного Совета ДНР приняли закон "О государственной границе ДНР", по которому государственная граница "ДНР" установлена по административной границе Донецкой области, временно - по линии соприкосновения.

На заседании присутствовало 76 депутатов. Они единогласно поддержали документ в двух чтениях.

"Закон ДНР "О государственной границе Донецкой Народной Республики" определяет порядок охраны и защиты нашей государственной границы. Мы не забыли тех людей, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Мы помним, что в мае 2014 года они вместе с нами голосовали на референдуме. Поэтому государственная граница ДНР определена Законом по территории Донецкой области по состоянию на 2014 год. Данный законопроект также предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между государством Украина и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения. Это соответствует и Указу Главы ДНР Александра Захарченко от 27.02.2017 "О линии соприкосновения". Отдельно хочу подчеркнуть, что данный закон не противоречит Минским соглашениям", – сказал спикер парламента Владимир Бидевка.

Принятие закона законодательно установит государственную границу "ДНР", а также определит порядок и условия ее обозначения и порядок защиты. В настоящее время в "ДНР" отсутствует законодательная база, регулирующая правоотношения в сфере установления, охраны и защиты госграницы. Цель закона - формирование нормативной базы в сфере государственной пограничной политики.

Далее Закон ДНР "О Государственной границе Донецкой Народной Республики" будет направлен на подпись главе "ДНР" и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета".

Думаю, не заставит себя ждать и "братский народ лнр" с аналогичным решением.

Заметьте, все делается до встречи в нормандском формате и на фоне заявлений Офиса - "там наши люди, мы за мир, они за мир, нужно поговорить, где-то посредине, просто перестать стрелять"... Как и на фоне регулярных заявление лидеров террористов ОРДЛО - "мы готовы к реинтеграции в Украину, но с условиями получения особого статуса в рамках всей территории республик". Вот теперь ясно, что такое "вся территория республик".

То есть теперь "услышать народ Донбасса" и считаться с "народом Донбасса" нужно в рамках административных границ Луганской и Донецкой областей, как и платить пенсии и амнистия, и все такое.

Напомню, что с апреля месяца я пишу именно о таком развитии событий. Особый статус признают за всей территорией Луганской и Донецкой области. И это только начало.

Напоминаю, что "Донбасс" - это топоним, аббревиатура от Донецкий каменноугольный бассейн, который берет свое начало в Днепропетровской области, геологически. "Донбасс Путина" - это то, куда ткнул Путин. А проект "Новороссия" - это минус 8 областей Украины.

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