Осталось 15 лет: экологи предупредили о катастрофе в Черном море

Первое в истории независимой Украины экологическое исследование показало, что Черное море является одной из самых загрязненных частей нашей планеты.

Как сказано в материале "Комсомольской правды", на международный проект мониторинга ЭМБЛАС Европейский Союз выделил 3 млн евро.

"Оказывается, Черное море - одна из самых загрязненных частей нашей планеты. Мы проанализировали украинское побережье, и это страшно. Там химическое загрязнение – ртуть", - рассказал руководитель проекта "Совершенствование экологического мониторинга ЭМБЛАС" Ярослав Слободник.

Отмечается, что в море из всех возможных более 2,1 тыс. известных загрязняющих веществ в пробах было найдено 145. Также у обитателей моря обнаружены токсичные вещества - ртуть и диоксины. В отчете указано, что всему виной - попадание в воду нефтепродуктов от морского транспорта.

Среди других отравляющих веществ, присутствие которых угрожает экологии Черного моря: пестициды, водоотталкивающие вещества с одежды, фармацевтические препараты (например, парацетамол; аденоцин - против аритмии, и телмисартан - против гипертонии).

"На побережье был обнаружен мертвый дельфин. Подозреваю, что он умер, проглотив полиэтиленовый пакет. В воде такой предмет легко может сойти за рыбу", - рассказал завотделом качества водной среды Одесского филиала Института биологии южных морей НАН Украины Сергей Дятлов.

По словам эколога, главной причиной загрязнения Черного моря является пластик, который не расщепляется на безопасные для экологии элементы.

"Частицы пластика, так называемый микропластик, зачастую заглатываются рыбами. В результате морские обитатели или погибают от содержащихся в пластике токсинов, или сами становятся токсичными и опасными уже для человека", - пояснил Дятлов.

По его словам, механическая чистка моря здесь не поможет. Решить проблему может переход от пластика к бумажным пакетам и организация работы свалок, считает эксперт.

"И если сейчас оставить все как есть и не предпринимать никаких действий по спасению моря, через 15-20 лет уже на месте самого Черного моря буквально вырастет еще одна мусорная свалка", - прогнозирует Дятлов.

Международные специалисты из программы ЭМБЛАС теперь будут работать над вариантами очистки Черного моря. Первое, что они предлагают украинцам - отказаться от моющих средств, имеющих фосфаты, и запретить продажу полиэтиленовых пакетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экологи предупредили, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов.