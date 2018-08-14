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Оккупанты затеяли облавы на Крымском мосту

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На Крымском мосту полиция останавливает автобусы, проводит досмотр вещей с металлоискателями и проверяет паспорта.

В комментарии OBOZREVATEL крымский блогер Леонид Кузьмин рассказал, что у многих местных жителей действительно были большие ожидания от "стройки века": "Мост воспринимался как некая империя жизни. Но на самом деле все увидели, что Крымский мост не оправдал своих ожиданий - цены на продукты не понизились, да и на другие товары тоже".

"Теперь у людей новая идея - строительство железнодорожных путей на мосту, может, тогда станет лучше", - иронизирует блогер.

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Вместе с тем, Кузьмин сообщил, что при выезде и въезде на полуостров по Крымскому мосту, "правоохранители" останавливают общественный транспорт с целью досмотра личных вещей.

"Что мне рассказывали знакомые, которые уже пересекали Крымский мост: при въезде общественный транспорт останавливается сотрудниками полиции, а вещи проверяются с помощью металлоискателя. Если есть подозрения, сумки вскрываются на осмотр, и только после этого автобус может ехать дальше", – рассказал крымчанин.

Если ехать со стороны Краснодарского края, то там, по словам блогера, даже паспорта проверяют.

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"Не как на границе, но наличие действительного паспорта требуют, также осматривают вещи. Полицию спрашивали, они сказали, что это в целях безопасности", - отметил он.

Что касается украинцев, то по его словам, никаких особых критериев нет, просто тщательнее досматривают и пробивают по базе, находятся ли он в каких-то списках или нет.

Смотрите видео по теме

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось новое пустынное фото Крымского моста, построенного оккупантами РФ.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Єсауленко Вадим
Єсауленко Вадим
Під знищення СРСР показували поведінку при зупинці міліціонером-поліцпйСША, так совок в стійці смирно розказав про себе все, а американський бомж послав копа, бо не було підстав чіплятися! Обшуки є звичайними для зеків..., а не для вільних людей!
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Хе-хе!Ну и укры!!!! "Пустой" мост! https://www.youtube.com/watch?v=WGBtfbRjrWg
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
А чего плохого в обычной проверке - спокойней с детьми отдыхать, что какое-нибудь чучело майданутое гранату в трусах не провезет. В хохляндии же это национальная забава - гранатами перекидываться, каждый день в куеве перестрелки, убийства и пьяные водилы. Зато никого не проверяют.
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