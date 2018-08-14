Оккупанты затеяли облавы на Крымском мосту

На Крымском мосту полиция останавливает автобусы, проводит досмотр вещей с металлоискателями и проверяет паспорта.

В комментарии OBOZREVATEL крымский блогер Леонид Кузьмин рассказал, что у многих местных жителей действительно были большие ожидания от "стройки века": "Мост воспринимался как некая империя жизни. Но на самом деле все увидели, что Крымский мост не оправдал своих ожиданий - цены на продукты не понизились, да и на другие товары тоже".

"Теперь у людей новая идея - строительство железнодорожных путей на мосту, может, тогда станет лучше", - иронизирует блогер.

Вместе с тем, Кузьмин сообщил, что при выезде и въезде на полуостров по Крымскому мосту, "правоохранители" останавливают общественный транспорт с целью досмотра личных вещей.

"Что мне рассказывали знакомые, которые уже пересекали Крымский мост: при въезде общественный транспорт останавливается сотрудниками полиции, а вещи проверяются с помощью металлоискателя. Если есть подозрения, сумки вскрываются на осмотр, и только после этого автобус может ехать дальше", – рассказал крымчанин.

Если ехать со стороны Краснодарского края, то там, по словам блогера, даже паспорта проверяют.

"Не как на границе, но наличие действительного паспорта требуют, также осматривают вещи. Полицию спрашивали, они сказали, что это в целях безопасности", - отметил он.

Что касается украинцев, то по его словам, никаких особых критериев нет, просто тщательнее досматривают и пробивают по базе, находятся ли он в каких-то списках или нет.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось новое пустынное фото Крымского моста, построенного оккупантами РФ.