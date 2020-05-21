Ослабление карантина в Украине: Минздрав пояснил, что остается под запретом

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список ограничений, которые будут действовать с 22 мая по 22 июня. При этом в областях, которые соответствуют условиям для смягчения карантина, некоторые из них могут быть сняты.

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Об этом сообщается в телеграм-канале "Коронавирус инфо", верифицированным Минздравом.

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Так, в период действия адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня запрещено:

Работа метро.

Железнодорожного транспорта.

Регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.

Посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.

Нахождение в общественном транспорте и общественных домах без маски.

Нахождение на улице без документов.

Самовольно покидать места самоизоляции.

Посещать учреждения образования, кроме ВНО, экзаменов и т.д.

Проведение массовых мероприятий группами лиц более 10 человек.

Работа кафе и ресторанов в помещении.

Работа ТРЦ, гостиниц, фитнес-центров.

Разрешается

Работа кафе и ресторанов под открытым небом.

Музеев под открытым небом

Проведение репетиций не более 50 человек.

Проведение кино- видеосъемки группой не более 50 человек.

При этом в регионах возможны ослабления, но при условии соответствия определенным условиям: если общее количество количество новых случаев коронавируса за последние семь дней не превышает 12 человек на 100 тысяч населения; загрузка коек в больницах для лечения больных COVID-19 составляет менее 50%; среднее количество тестирований составляет более 12 человек на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

В таких регионах разрешается

С 22 мая

Проводить спортивные события до 50 человек без зрителей.

Проведение религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

Работа общественного транспорта.

Внутриобластные пассажироперевозки.

Деятельность гостиниц (кроме ресторанов).

С 25 мая

Работа метро (допуск при условии использования масок).

Посещение детских садов.

С 1 июня

Работа фитнес-центров.

Деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек.

Межобластные перевозки.

С 10 июня

Работа кафе и ресторанов в помещениях.

Работа культурных учреждений.

Полноценная работа гостиниц и хостелов.

С 15 июня

Авиаперелеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, каким критериям регионы должны соответствовать для ослабления карантина.

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