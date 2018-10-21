''Оскорбляла сына и жену'': украинский блогер оправдался за нападение на девушку

Ивано-Франковский блогер Игорь Пустовит признал, что недавно напал на девушку, однако заявил, что сделал это в ответ на продолжительный буллинг и оскорбления в адрес своей семьи.

Об этом он сообщил на странице в Facebook. Пустовит рассказал, что девушка, о которой идет речь, - блогер Юлия Стасюк. Ранее она была фанаткой его жены и даже создала сообщество в соцсети для перевода ее постов на русский язык якобы для расширения аудитории.

"Когда жена объяснила ей, что мы благодарны, но нам это не нужно, Юлия моментально перешла в "лагерь" оскорбленных, на интернет-просторах их называют хейтерами", - написал Пустовит.

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Игорь Пустовит с женой facebook.com/ipoustovit

По его словам, именно после этого блогерша начала "травлю" его семьи в интернете.

"Я терпел это больше года, пытался урегулировать это и простым общения, и через институты, и через полицию, но не помогало ничего... Терпение лопнуло, когда она сначала написала очередное сообщение-предположение о нетрадиционной ориентации моего двухлетнего сына, а через некоторое время еще запостила фото беременной жены с подписью "вона померає", - рассказал он.

Скриншоты сообщений Стасюк Юлии о блогере и его семье facebook.com/ipoustovit

Скриншоты сообщений Стасюк Юлии о блогере и его семье facebook.com/ipoustovit

В тот день он и пришел на место работы девушки, "дважды дернул ее за волосы и дважды подчеркнул, что я больше этого терпеть не буду и ей следует удалить ту группу и прекратить буллинг моей семьи".

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