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30 января • обновлено в 13:14
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В шоке даже "ярые сепаратисты": вскрылся грандиозный прокол с паспортами "ДНР"

1.8т
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Жителем оккупированной части Донецкой области массово раздали паспорта "ДНР" с ошибкой в написании слова "республика".

Об этом в блоге на OBOZREVATEL сообщил донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, вместо русской буквы "И" в "документах" обозначено неправильное очертание – "N", поэтому их владельцам отказывают в оформлении российского паспорта.

"Эта крупная ошибка ошеломила даже ярых сепаратистов. Но пока непонятно, это действительно ошибка или же грандиозный обман. Владельцам документов с неправильным начертанием буквы "И" – отказывают в приеме документов на российский паспорт. Наверное, не хотят массовой миграции с "республики" в РФ", – предположил блогер.

Паспорта "ДНР"

Паспорта "ДНР"

Паспорта "ДНР"

Паспорта "ДНР"

По его словам, кроме высмеивания безграмотности, в соцсетях называют и другие версии. Среди них – защита "паспорта" от подделок.

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"Но защита фейкового "паспорта" фейковой "республики" от подделывания – не просто абсурд, а абсурд в квадрате. Тем более, что такие паспорта получают в основном обычные люди. То есть, не "военные", не "полицейские", не чиновники оккупационной власти и не члены их семей. Так что это заранее продуманное шулерство", – уверен Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известная украинская адвокат и блогер Татьяна Монтян, которая активно поддерживает российских оккупантов, посетила Донецк. Ее фото, где она стоит рядом с террористом Геннадием Дубовым, опубликовали в соцсетях.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" выдача паспортов в Донецке паспорт российские паспорта
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Махно Володимир
Махно Володимир
это сделано специально на тот случай если вдруг пyтину удастся загнать лднp в Украину. тогда они объявят что паспорта не имеют юридической силы из-за этой буквы N. а если не удастся загнать, тогда переделают паспорта. деньги на это, все равно идут с налогов россиян.
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