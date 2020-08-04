Осетровое полнолуние: появилось видео удивительного явления

В понедельник, 3 августа 2020 года, наступило так называемое Осетровое полнолуние полнолуние, считающееся одним из самых сильных.

Telegram-канал 1654 показал кадры восхода полной Луны через окуляр телескопа. Видео снимали в Харькове, для наглядности его ускорили в 4 раза.

В это время возле Луны можно было заметить яркие планеты Юпитер и Сатурн благодаря параду планет, который продолжается.

По данным NASA, Луна официально стала полной 3 августа в 18:59 по киевскому времени.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем опасно и как может повлиять на людей Осетровое полнолуние 3 августа 2020 года. Таким необычным названием явление обязано индейским племенам Северной Америки.