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Осень начнется адской жарой: синоптики уточнили прогноз по Украине

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В воскресенье, 1 сентября, погоду в Украине будет определять довольно сухая и по-летнему теплая воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве регионов начало осени придет без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье 30-33°.

Новости
Лето, прощай: прогноз погоды на 1 сентября от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

В Киеве 1 сентября будет также без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Осень начнется адской жарой: синоптики уточнили прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что погода в Украине в первой половине сентября будет довольно теплой, однако в 20-х числах ожидается резкое похолодание.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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