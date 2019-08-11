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"Оруэлл, "1984 год": в сети рассказали, как КремльТВ зомбирует россиян

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Российские пропагандисты усердно продолжают замалчивать проблемы РФ, акцентируя внимание на негативных новостях из остальных стран.

Опытом просмотра российского телеканала поделилась в Facebook Доктор политических наук, профессор КПИ Лидия Смола, которая отметила, что россияне "создали свою реальность и поверили в нее".

"Первый сюжет - Путин в Крыму с байкерами открывает рок-фестиваль... Второй сюжет - приезд в Москву нового посла Китая. Тоже пафос и упор на том, что посол знает русский язык и это начало новых важных взаимоотношений между странами.

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Третий сюжет - рассказ о выступлении Трампа, где его спросили: "Состоится ли встреча с мистером Зеленским?" На что Трамп ответил: "А кто это?" Журналист весело делает вывод о невеселых украинских перспективах. Далее сюжет о куче природных катаклизмов в Европе, количество погибших и большие проблемы ЕС.

И в завершение о новых образцах российской военной техники, аналогов которых нет в мире..." - рассказала Смола.

В сети отметили, что российские новости похожи на события в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984", где ярко описывался тоталитарный режим.

"Оруэлл, "1984 год": в сети рассказали, как КремльТВ зомбирует россиян
"Оруэлл, "1984 год": в сети рассказали, как КремльТВ зомбирует россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная российская журналистка разгромила пропагандистов за озабоченность Украиной.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Южный Гарик
Южный Гарик
Посмотрите любой канал на Украине, защитники украины доблестный отражают атаки российской армии, Укроборонпром создал оружие, которому нет аналогов, в России все плохо, пожары, голод и т. Д.
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