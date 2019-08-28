Ореховый Спас: как гадать на любовь и счастье в семье

В четверг, 29 августа, православные христиане отмечают последний из трех Спасов – Ореховый или Хлебный Спас.

В этот день не только проводятся церковные службы. На Ореховый Спас принято печь хлеб из муки нового урожая, собирать орехи и даже… гадать. О малоизвестных традициях Третьего Спаса в эфире ObozTV рассказала ведущий специалист-фольклорист Центра фольклора и этнографии Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко Ярина Закальска.

"Мы больше знаем о гаданиях на Андрея, на Катерины – но они были и во время других праздников. Так, на Ореховый Спас девушки гадали на любовь", – заметила Закальска.

Гадание по орехам на любовь

Для гадания, по словам фольклориста, нужно взять спелый грецкий орех и разломать его:

"Если серединка сладкая – повезло, вы будете счастливы в любви. Если горькая – будет измена со стороны вашего избранника. Если недоспелая – ждите каких-то важных новостей, известий. А если гнилая – то ждали беды, несчастья. Как в быту, так и в любви для девушки".

Гадание по хлебу

На Спаса гадали и замужние женщины – они хотели узнать, что ждет их семью в грядущем году.

"В этот день пекли хлеб из муки первого урожая. Если хлеб получался красивым – правильной формы, не сгоревший, не осевший – то считалось, что семью ждет благополучие и счастье. Если хлеб был ароматным, но форма не удалась – говорили, что будут какие-то неурядицы в семье. Совсем плохим знаком считалось, еслихлеб опал или сгорел. Тогда ждали несчастья", – рассказала она.

Напоследок специалист поделилась народным "синоптическим" поверьем на Ореховый Спас: "Если теплая погода на Ореховый Спас – то осень будет холодной. И наоборот, если день холодный – то считалось, что осень будет теплой и солнечной".

На Ореховый Спас девушки гадали на любовь, а замужние женщины – на счастье в семье goodfruitandvegetables.com.au

OBOZREVATEL напоминает, что категорически нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа.

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