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25 марта • обновлено в 20:37
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Опубликован список требований для VIP-пациентов с коронавирусом в Киеве

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Департамент здравоохранения КГГА разослал столичным медучреждениям приказ об особенных условиях лечения VIP-пациентов.

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Соответствующие документы, которые отсутствуют на официальном сайте киевской мэрии, опубликовали журналисты Bihus.Info. В них есть перечень требований для "особых пациентов" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Всплыли требования для VIP-пациентов с коронавирусом. Опубликован документ

Причина такого указа не уточняется, но журналисты убеждены, что это связано с коронавирусом.

В документе определен перечень медучреждений, которые должны принимать VIP-пациентов. Всего их 17, в том числе Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Всплыли требования для VIP-пациентов с коронавирусом. Опубликован документ

bihus.info

Всплыли требования для VIP-пациентов с коронавирусом. Опубликован документ

bihus.info

Всплыли требования для VIP-пациентов с коронавирусом. Опубликован документ

bihus.info

Среди требований указаны, отдельные палаты площадью не менее 13 кв м с затемненными окнами. В палатах должна быть удобная коммуникация с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарств и отдельных сестринских круглосуточных постов. Кроме того должны быть зарезервированы отдельные операционные со всеми необходимыми лекарствами и оборудованием.

В приказе речь идет о лицах в отношении которых осуществляется государственная охрана. Журналисты подчеркнули, что это все чиновники высокого уровня, в частности, президент, премьер-министр, генпрокурор, глава Конституционного суда, глава МИД. При этом, нередко президенты персональными распоряжениями предоставляют госохрану и другим лицам, не внесенным в определенный законом перечень.

Всплыли требования для VIP-пациентов с коронавирусом. Опубликован документ

bihus.info

"В перечень "особых" больных, согласно приказу, может попасть широкий круг людей. Так, например, госохраной пользуются бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель - Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков. Сегодня этот перечень скорее существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине", – подчеркнули журналисты.

Всплыли требования для VIP-пациентов с коронавирусом. Опубликован документ

bihus.info

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские депутаты, которые лечатся в столичных медучреждениях, где принимают больных коронавирусом, потребовали для себя особых VIP-условий.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Не рабы стремаются в одной палате с обычными людьми лежать ))
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