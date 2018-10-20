Как не отравиться в ресторане: адвокат дала совет

В Украине существуют примеры, когда некачественной едой в ресторанах посетителям был нанесен тяжелый вред, вплоть до лишения трудоспособности. И хотя такие действия могут быть квалифицированы уже как уголовная ответственность, практика показывает, что приговоров по таким делам очень и очень мало.

Об этом в эфире ObozTV рассказала адвокат Татьяна Лежух-Вовк. Учитывая такую опасность, подчеркнула она, уделять внимание качеству заведения следует с того момента, как вы вошли внутрь.

"Когда мы приходим в заведение общественного питания, надо обратить внимание на чистоту заведения вообще, на то, как ведет себя персонал, убрано ли на столах и т.д. Только если ситуация нас устраивает - мы можем позволить себе там остаться", - пояснила Лежух-Вовк.

Новости Полезная еда для позвоночника и суставов

По её словам, при заказе какого-то блюда посетитель имеет право спросить о происхождении продуктов и где они куплены, попросить показать сертификаты качества.

"Если же мы чем-то недовольны, например, качеством пищи, тогда мы имеем право требовать книгу жалоб и предложений, вправе ознакомиться с документами - кто именно предоставляет эту услугу, будь то ООО, или это ФОП", - добавила адвокат.

И уже после этого следует действовать в зависимости от ситуации, и от собственных планов. Претензию можно выдвинуть непосредственно к владельцу заведения, или же оформлять жалобу сразу в инспекцию по защите прав потребителей, подытожила Лежух-Вовк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России в очередной раз оскандалились с едой. Теперь инцидент произошел в школьной столовой.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.