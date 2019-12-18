"Мы их видеть не можем": в селе под Одессой объявили травлю из-за убийства 11-летней девочки

Полгода прошло со дня жестокого убийства 11-летней Даши Лукьяненко с Одесской области. Подозреваемый Николай Тарасов на первом же заседании отказался от своих показаний и заявил, что его заставили признаться.

В Ивановке жители не пускают торговать на базар родителей Тарасова, а после начала суда вновь начали исписывать их забор надписями "смерть убийце". Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Не пустили на базар, и пишут на заборе

В Одесской области суд начал рассматривать дело о жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки. Подозреваемый в этом преступлении, 22-летний Николай Тарасов неожиданно на суде заявил, что он отказывается от своих показаний, и девочку не убивал. Якобы его били и заставили признаться.

Николай Тарасов Нацполиция

Однако в самой Ивановке такому заявлению парня не верят. После убийства ребенка 13 июня родителей Тарасова выгнали с рынка, где они торговали много лет буквально по соседству с родными Даши. Их лотки находятся напротив друг друга. Они пытались вернуться туда через подставных лиц, но об их хитрости узнали местные торговцы, поэтому Тарасовы не рискнули появиться.

"Хотя раньше они говорили, что закончится суд, пройдет полгода, все успокоится, и мы снова туда вернемся. Они думали, что следствие пройдет быстро, но так не бывает", – рассказывает убитый горем отец Даши, Сергей.

Местные жители рассказывают, что Тарасовы сейчас занимаются торговлей на дому. Якобы поздно вечером к ним приезжают машины, они что-то грузят, таскают.

Мама Тарасова говорила, что не подозревала о том, что натворил ее сын ТСН

Сразу после трагедии Тарасовым били окна, ломали ворота, писали на заборе краской, чтобы они убирались отсюда. Семья даже установила по периметру участка видеокамеры. Но за последние пару месяцев страсти в Ивановке немного поутихли и их оставили в покое. Но как только стало известно о заседании суда и отказе Тарасова от своих показаний, забор Тарасовых вновь стали исписывать призывами "смерть – убийцам".

Тарасовым били окна в доме

... и травили на базаре

"На днях забирал вечером жену с базара, а их дом находится неподалеку. Кто-то стал писать на их заборе, они выскочили, кричали. Мне некогда было все это слушать", – рассказывает отец Даши.

Ходят и улыбаются, как ни в чем не бывало

Жить в одном небольшом селе с родными убийцы родителям Даши невыносимо. В воскресенье Сергей Лукьяненко столкнулся со старшим сыном Тарасовых на выходе из базара. "За все это время они ни разу не пытались даже извиниться. Да мы и видеть их не хотим. Иногда приходится сталкиваться на улице, они идут и держатся за ручки, улыбаются как ни в чем не бывало. Мы отворачиваемся. Тяжелее всего это переживает жена", – рассказывает Сергей Лукьяненко.

Даша Лукьяненко (в центре) с сестрой и отцом Facebook Сергея Лукьяненко

Родные Даши считают, что родители 22-летнего Николая Тарасова тоже виноваты в том, что случилось. Ведь некоторое время Тарасов учился в Одессе, потом неожиданно вернулся, закрылся у себя в комнате.

Даша Лукьяненко Facebook Сергея Лукьяненко

"Они ведь видели, что с их сыном что-то происходит, почему не обратились к врачу, психологу? Все пустили на самотек. Мы раньше думали, что может его там, в городе, кто-то обидел, поэтому он забился в свою комнату и стал таким. А вот сейчас приходили люди, мы разговаривали и подумали, а может, не его там обидели, а он что-то совершил? Ведь во время поисков звонили экстрасенсы и говорили, что видят Дашу в яме, а рядом с ней маленький мальчик сидит. Мы такую версию раньше не рассматривали", – предполагает Сергей Лукьяненко.

Вернулись в свою церковь

После убийства родители Тарасова даже вернулись в свою церковь. Жители Ивановки говорят, что церковь это не традиционная, у них там какой-то молельный дом в соседнем селе. Они и раньше туда ездили, но когда прихожане стали у них занимать деньги и не возвращать, прекратили поездки.

"Сейчас, говорят, снова ездят по воскресеньям туда. Видимо, им нужна поддержка, нужно с кем-то общаться. Да и церкви нужны прихожане, которые платят взносы", – говорит отец погибшей девочки.

Отец Николая Тарасова. Теперь на базар семью не пускают Крапка

Отец Даши переживает, что по селу распространяются разные слухи об этом убийстве. "Люди опасаются у нас лишний раз что-то спрашивать. Из-за этого рождаются разные слухи. Кто-то думал, что Тарасова уже посадили и удивляется, что все еще идет суд. Во время поисков мы уже пострадали от таких слухов. Одна девушка с моей работы сказала, что якобы брат Наташи проиграл в карты, мы Дочку застраховали и продали, чтобы рассчитаться с долгами. Три следователя выехали в соседний район, узнали, что брата уже четыре года нет в живых, получили справки. Во время поисков на это ушли сутки", - вспоминает Сергей.

Затягивает суд

Адвокат родителей погибшей девочки Рубен Степанян считает, что Тарасов отказался от своих показаний для того, чтобы затянуть время. "Это известная тактика тех, кому грозит большой срок или пожизненное. Таким образом затягивают рассмотрение дела в суде, чем дольше он будет находиться в СИЗО, тем лучше. Я не удивлюсь, если он еще потом начнет сознаваться в каких-то несуществующих преступлениях. Следствие должно будет отвлекаться, возить его на эксперименты. Это не новая позиция", – считает Степанян.

Даша Лукьяненко

Родители Тарасова на суде не появляются, их сына защищает государственный бесплатный адвокат.

Также адвокат родителей Даши потребовал, чтобы Тарасова перевели в СИЗО, как положено. Поскольку все это время он находился в одиночной камере ИВС. Адвокат считает, что ему создали комфортные условия пребывания. "В СИЗО сидят сотни людей с подобными статьями. Почему для него сделали исключение. В ИВС нет режима, он встает когда хочет. Пусть сидит на общих основаниях", – говорит Степанян.

Также адвокат отмечает, что суд назначили не в Ивановке или Одессе, куда ходят прямые автобусы, а в Раздельном. "Сюда нет прямого общественного транспорта, поэтому родителям девочки приходится ездить своим автомобилем на заседания. А когда потребуется вызывать свидетелей, то и их придется возить", – говорит Степанян.

Даша со старшей сестрой

Сами родители Даши до сих пор не могут прийти в себя от горя, тяжелее всего это переносит мама девочки.

Напомним, 13 июня этого года 22-летний Николай Тарасов жестоко убил Дашу Лукьяненко. Он затащил ее к себе в подсобное помещение своего дома, хотел изнасиловать. Но когда не смог, то нанес удары ножом в шею. После этого привязал к ноге камень и сбросил в выгребную яму, а затем закидывал камнями.

Девочку искали полиция и волонтеры несколько дней. Дом Тарасовых обыскивали и только на третий раз обнаружили тело.

Тарасова обвиняют по четырем статьям УК Украины: незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч. 1 ст. 297).

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