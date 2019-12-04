"Она сделала нам очень больно!" Оскорбившая Героя замглавреда Cosmopolitan загремела в "Миротворец"

Заместитель главного редактора "Cosmopolitan Ukraine" Евгения Плихина, которая неуважительно высказалась о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева, попала в базу "Миротворца".

Так, на сайте причиной ее попадания в "Чистилище" указано: "Глумление над памятью воинов, погибших при выполнении боевого задания по защите Украины от российского агрессора".

При этом, в информации о Плихиной подшиты также скриншоты ее скандального поста в Facebook.

Евгения Плихина jetsetter.ua

Скриншот Миротворец

Соответствующую публикацию прокомментировали также в Twitter-аккаунте "Миротворца", подчеркнув, что она своим поступком принесла украинцам больше боли, чем враги, стреляющие на Донбассе.

"Она сделала очень больно всем нам. Даже больнее, чем те, кто в нас стреляют на той стороне. Именно такие уроды больше всех устали от войны, которую развязали российские захватчики", – написали в посте.

Вона зробила дуже боляче всім нам. Навіть більш боляче, ніж ті, хто в нас стріляють на тому боці.

Саме такі потвори більше за всіх втомилися від війни, яку розв'язали російські загарбники.https://t.co/afOxuYluj6 — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев разъярила реакция журнала "Cosmopolitan Ukraine" на скандал с Плихиной. В соцсетях тысячи пользователей потребовали от руководства издания вместо извинений уволить заместителя главреда.

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