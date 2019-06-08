Не устаю обращать внимание своих русско-любвеобильных земляков с Донбасса на двуличное отношение РФ и Кремля к их любви и вере в "святую Россию, которая помогает республикам".

За пять лет войны критическое большинство жителей ОРДЛО так и не поняли, что их положение в мире и геополитике, в которое их, кстати, и поставила РФ, больше напоминает колено приклоненную позу. Стоит себе гордый Донбасс в позе, извините, "зю", и ждет, когда в него вонзится очередная российская любовь.

"Республики" официально не признаны РФ и Кремлем. Все отношения с "республиканцами" через законы Украины и украинские документы.

Нигде в официальных документах РФ не сказано "народная республика" в отношении ОРДЛО, только "Луганская и Донецкая области Украины".

Пребывание жителей "республик" на РФ ограничено (только срок чуть больше, чем для жителей Украины из других областей). Трудоустройство на России жителей "республик" такое же, как для банального гастарбайтера из Черкасс или Тернопольщины.

Депортируют "залетчиков" и "переселенцев" из РФ не в "республики", а в Украину. Как граждан Украины, невзирая на наличие "республиканских" "военных билетов" или "паспортов".

А Донбасс, в его ОРДЛынской части, ползет к России, виляет хвостом, скулит "возьми", не замечая ни брошенных объедков (сколько написано даже ярыми патриотами "республик" о червях и просроченных продуктах и лекарствах в российской гуманитарке), ни смачного пинка под зад.

5 лет жизни "как в России" и "с Россией в сердце" так и не дали "республикам" равных прав с гражданами РФ. Третий сорт — не брак! Я писала о многих ситуациях, которые это подтверждают.

Но россиязависимость в ОРДЛО так велика, что жители ОРДЛО хоть и знают об этой ситуации, но продолжают делать вид, что их на России любят, и не поменяют своего курса с "Россией в сердце", даже если… Да в любой ситуации. Если честно, в ОРДЛО все давно все понимают. И это какой-то психологический нонсенс. Они обговаривают в соцсетях, что через КПП "Красная могила" (Червонопартизанск, ОРЛО) идут составы с ядерными и химическими отходами на захоронение в ОРДЛО, и тут же "скорее бы Россия нас признала". Яд из крана? Эпидемии? Теракты? –в любом случае критическое большинство живущих здесь (не все, но критическое большинство) и оправдает РФ, и не откажется от пророссийского курса. Это психологическая зависимость от СССР, насилия и диктатуры, так сказать, пирамида Маслоу для гомо-сапиенса. Это когда потребности среднестатистического индивидуума развитых стран заменяются потребностями среднестатистического гомо-советикуса, где такое понятие, как "хлеб", становится понятием "жрать" и "водяра", а такое понятие, как "безопасность", становится потребностью жить в зоне насилия и террора, так как война и диктатура-это и есть безопасная среда для гомо-советикуса.

На днях "республиканцы", находясь в той же позе "зю", снова получили порцию российской любви, в виде пинка под уже весьма тощий "республиканский" зад на этот раз в сфере торгово-экономических отношений.

Тем более, что тема торговли с "республиками" стала актуальной для наших "новых" лиц в политике с явными регионально-коммунистическими морщинами.

Перейдем к официальной части вопроса:

"Республики" активно торгуют с РФ. Это и уголь, и водка, и продукты питания. Но, основное, конечно, это уголь и сельхозтовары (зерно, подсолнечник, растительное масло).

Для осуществления поставки продукции из ОРДЛО потребителю в РФ обязательным условием является наличие у предприятий-предпринимателей ОРДЛО сертификата соответствия по Евразийскому экономическому союзу.

Данные сертификаты выдаются специальными сертификационными центрами в РФ и согласовываются с Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

Именно "Росаккредитация" выдала ряд отказов в получении сертификатов предприятиям и предпринимателям ОРДЛО, необходимых им для поставки товаров из ОРДЛО в РФ со ссылкой на…

Не поверите! Но, в получении сертификата соответствия по Евразийскому экономическому союзу предприятиям и предпринимателям из ОРДЛО "Росаккредитация" отказала на основании принятого Верховной Радой Украины Постановления от 12.05. 2016 г. №1351-VIII (с изменениями от 14.07.2016г. №1466-VIII) "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" (ВВР, 2016, №32, ст.561), которым были переименованы 40 населенных пунктов в Донецкой области и 39 населенных пунктов в Луганской области.

На днях отказ в выдаче сертификации продукции от "Росаккредитации" получило предприятие ОРДО ГП "Торезский электротехнический завод" (Торез, ОРДО), для которого российский рынок это единственный шанс удержать предприятие от закрытия и разграбления.

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В регистрационных документах "государственного предприятия ДНР" был указан адрес: "ДНР, 86600, г.Торез, ул.Ленина, 296" (аналогичные данные в паспортах на продукцию), и это не устроило Кремль и Россию.

Во время прохождения процедуры сертификации продукции предприятию задали вопрос "что это за фигня дыныры" и послали искать "республику" на глобусах и картах.

В документах, которые дыровское предприятие получило из "Росаккредитации", черным по белому указана причина отказа в выдаче сертификации — отказ со стороны РФ принят в связи с тем, что в Постановлении ВРУ город Торез переименован на город Чистяково.

То есть, предприятие Дырляндии, с точки зрения РФ, неверно указало свой юридический адрес, указав неправильно название города и страны.

Те же предприятия, которые из ОРДЛО обращались за получением сертификации и все-таки получили ее, удивленно обнаружили на сертификатах соответствия, которые выдаются российскими органами по сертификации в рамках Евразийского экономического союза, вместо гордого "республика лыныры" или" республика дыныры", слова "Луганская область, Украина" или "Донецкая область, Украина".

РФ и Кремль до официального признания Украиной "автономной республики Донбасс" не признают никаких "республик" во избежание получения дополнительного пакета санкций.

Не получили сертификаты и угольные предприятия моего родного города: Свердловск, Луганская область, который после декоммунизации и на основании принятого Верховной Радой Украины Постановления от 12.05. 2016г. №1351-VIII (с изменениями от 14.07.2016г. №1466-VIII) "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" (ВВР, 2016, №32, ст.561),стал Должанском.

Что ж, хороших вам поз, господа "республиканцы", и приятных отношений от российско-лугандонских сношений. Может, благодаря твердой законодательной позиции РФ вы, малоуважаемые пророссийские мои земляки, все же выучите, что Свердловска больше нет, а есть Должанск, Сорокино, Хрустальный, и хотели вы того или нет, но Донбасс-это Украина!

Страшно то, что, сколько бы Россия не вытирала ноги о своих апологетов-марионеток, они все равно будут радостно вилять задом, стоять в любой удобной для Кремля позе и давать по команде лапу.

И это касается не только жителей ОРДЛО.

Старые-"новые" гомо-советикусы, прикормленные кремлевским хозяином, радостно выполняют его команды по всей Украине.

Повторяю: нас спасет полная и жесткая декоммунизация, с запретом наравне с КПУ и Партии Регионов, с запретом для комми-регов баллотироваться и работать в госслужбе. Нам бы и полная дероссиянизация не помешала бы. Попался на получении денежек из РФ за антиукраинскую деятельность-получи запрет на государственную и политическую деятельность. Хотя здесь все же подошли бы статьи "помощь в организации терактов" и "госизмена", ну, то, такое. Но, не при этой "новой" власти с комсомольским воспитанием и включенной функций "дай лапу" на триколорадный сигнал.

Статья, я думаю, получилась, занимательная и показательная. Для тех, кто умеет думать.

В ОРДЛО таких людей уже меньше 5%, а в Украине?

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