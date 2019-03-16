Когда-то давно, в годы моей молодости, был популярен анекдот: "Выпустили в СССР марку с изображением Брежнева, а она не клеится на конверты. Просто одни не ту сторону лижут, а вторые не на ту сторону плюют".

Менялись времена и нравы, менялись фамилии политиков на трибунах и, естественно, в анекдотах, почтовые марки выпускались и выпускались, идя в ногу со временем и линией партии.

Вообще к почтовым маркам отношусь трепетно и даже обожаю людей, которые их коллекционируют. Вот, особенно марки, где еще штемпель почтовый на уголочке. Рассматривать их, как перемещаться в пространстве и времени. Листок альбома филателиста — как шаг в прошлое, в новый город, страну, эпоху.

Злокачественные образования на теле Украины в районе Луганской и Донецкой областей, именующие себя "республиками", отчаянно копируют СССР, да и просто жизнь, старательно внушая своим гражданам стабильность и процветание.

Конечно же, в ОРДЛО есть почта и конверты, ну и, естественно, марки. С почты ОРДЛО можно отправить письма в любую страну мира: в "днр", на РФ, в Южную Осетию, в Абхазию, Чечню, Приднестровье через РФ. Говорят, что еще в Беларусь, но подтверждений от людей я не нашла. Так что "любая страна мира" в понятиях Лугандона несколько ужатое. Так сказать, если смотреть из ОРДЛО, мир — ограниченное пространство для пользования "навараса".

Это хунта может себе позволить безвиз, безгаз и безвас, а Лугандония — нет! Ее гетто такое вот, узко -пространственное, куда разрешает Россия, туда и "любая точка мира".

В 2018 году "почта лнр" начала выпускать серию почтовых марок "Они были первыми", посвященную задвухсоченным "героям" этого странного иллюзорного мира.

Выпущены почтовые марки с "флагом", "гербом", "захват СБУ", "блокпост ополчения", "памятник добровольцам", "республика лнр", и, естественно, с Дремовым, Мозговым, Гиви и Моторолой.

Тенденция героизации опочленцев и ихтамнетов здесь уже индустрия. Чашки с Гиви и Болотовым (особенно скрепно, если учесть, что Болотов умер после чаепития), календарики, ручки, блокноты с задвухсоченными.

Выпускали здесь марки и памяти Доктора Смерть — доктора Лизы.

Одно непонятно, причем к "лыныры" Гиви и Моторыло, но, думаю, в случае "рыгспублик" не важно, что и кому лизать.

В ОРДЛО не пришли гуманитарные грузы из РФ, мамочки ОРЛО рвут форумы вопросами "когда дадут гумку", пенсионеры ОРДЛО штурмуют КПП и КПВВ в желании овладеть украинскими продуктами и пенсией, в ОРДЛО дороги ремонтируют перегоревшей породой, фермеры будут проводить посевную кампанию фуражным зерном, так как нет семенного фонда, шахтеры бегут из "республик" в Украину и Россию, шахты ОРЛО готовят к закрытию, так как нет ни рабочих, ни добычи, ни запчастей, легче содержать копанки нежели шахты-гиганты, в ОРДЛО мамочки сообщают о повальной 100% реакции у детей на Манту и массовых назначениях фтизиатрами противотуберкулезных препаратов, констатируя и их опасность для детей, и факт эпидемии туберкулеза. Но все это чепуха по сравнению с необходимостью прославления Гиви и Моторылы в ОРЛО.

Поэтому вместо зарплаты и еды "наварасам" предлагают почтовые марки. Хотите-лижите, хотите –лежите! И, знаете, Донбасс уже привычно лижет, покупает блокнотики с убийцами, календарики с ихтамнетами. И никто не возмущается. Никто не говорит о том, что эти "герои" причина их бед. Донбасс, который никто не ставил на колени, послушен, как никогда.

Но закончу материал на позитиве.

Первое. "Они были первые" — звучит очень реалистично и оптимистично для "народа Донбасса", особенно эти "они были первыми" на фоне подохликов 200-х, часть из которых задвухсочена самим же "народом Донбасса" в порыве дележа кресел и власти.

Они были первыми, народ Донбасса, ты –следующий! Именно так читается надпись на марках.

Второе. Вообще, думаю, что "народ Донбасса" мог бы разбогатеть на этих марках. Это ж филателисты могут миллионы нескрепных долларов заплатить за право обладания артефактом из "страны, которой нет даже на глобусе России".

Так что, господа "наварасы" и прочие "народы Донбасса", больше треша и угара, дайошь выпуск марок "наварасия- колыбель эволюции", "народ Домбасса", здесь можно с вариантом "нарот Бамбаса", "Дамбас- не стаит на коленях" и прочие перлы.

Филателистам сообщаю: формат блока, почтовых марок, выпущенных в ОРДЛО состоит из двух марок: 129.4 х 70.0 миллиметров. Формат марок: 26.3 х 34.5 миллиметров. Тираж: 1 тысяча 50 блоков. Номинальная цена марки составила 52 рубля. Цена за блок марок – 104 рубля. Налетай, если скрепы и мораль позволяют!

Вопрос к "народу Донбасса" — вам нравится лизать Моторылу?

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