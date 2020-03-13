Если нынешние попытки урегулирования ситуации на Донбассе со стороны Украины не реализуются, в Офисе президента Украины есть некий план Б.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал бывший политзаключенный Станислав Асеев. По его словам, этот план озвучивался как "если мы не договоримся о политическом решении, мы будем замораживать эту ситуацию, предоставлять социальные гарантии людям, которые хотят оттуда выехать" (полный текст блога читайте тут).

"Мне кажется, нам нужно двигаться в этом направлении. Но как только Украина скажет "мы отворачиваемся и делайте там, что хотите, – это оккупированная территория", нужно быть готовым к тому, что у ФСБ есть вариант. Может начнется очередное обострение, и мы можем получить очередной котел. Так что план Б требует качественной проработки", – предположил Асеев.

Владимир Зеленский

По его словам, Россия не уйдет из Донбасса и не станет терять свое политическое влияние на Украину.

"Оккупированная часть Донбасса – это их регион, и это нужно признать. Какое бы политическое решение ни предлагалось, этот регион на десятилетия будет напичкан российской агентурой с идеологическим влиянием. Это нужно понимать и оставить иллюзии. Донбасс России нужен только в качестве политического аргумента, такой себе ошейник на шее Украины", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на Донбассе в начале марта усилили свои позиции множеством тяжелого вооружения, среди которого – десятки танков, гаубиц, реактивных систем залпового огня, минометов и других средств поражения.

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