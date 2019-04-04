"Оккупанты, от**битесь!" Соколова выступила с мощной речью после гибели Героев

Украинская журналистка Янина Соколова почтила память погибших добровольцев Яны Червоной и Александра Милютина сильной речью.

В ней, помимо всего, она оставила и послание российским оккупантам, которые убивают украинцев. Свой месседж Соколова озвучила во время онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эта бесконечная клятая война, которая уносит наших граждан! И эти оккупанты, которые просто уже достали тем, что не могут оставить нашу страну в покое! От**битесь, пожалуйста, от нас! Сколько уже можно это терпеть?!" — эмоционально сказала журналистка.

Кроме того, Соколова выразила теплые слова благодарности погибшим Героям и тем, которые продолжают защищать независимость Украины на востоке.

Янина Соколова Скриншот видео

"Я хочу, чтобы вы запомнили эти имена — Яна Червона и Александр Милютин. 54 механизированная бригада. Вчера мы их потеряли. Ребята, я просто хочу склонить голову и высказать огромное восхищение вами. На небе вы сейчас смотрите и чувствуете, я уверена, что весь украинский народ с вами", — трогательно сказала она.

"Я обещаю, что ваши смерти не были напрасными. Мы сделаем все возможное для того, чтобы вернуть Крым, оккупированные территории Донбасса. Чтобы наша страна снова стала великой. И то, чему вы посвятили свою жизнь и отдали жизнь, имело смысл. Спасибо вам за то, что вы защищаете нас!" — добавила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заявила, что для того, чтобы украинцы вновь поверили россиянам, им нужно "убраться нафиг с востока, убраться нафиг с Крыма", попросить прощения за десятки тысяч смертей, а также покаяться и сделать все возможное, чтобы это никогда не повторилось.

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