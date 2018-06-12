Ограничения полетов беспилотников в Украине: появилось пояснение

Ограничения полетов легких пилотируемых летательных аппаратов можно нарушать при подаче соответствующий заявки.

"Относительно ограничений, установленных временным порядком, следует понимать, что он не запрещает эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов использования воздушного пространства выше 50 м, а лишь устанавливает нормы подачи заявки на использование воздушного пространства при необходимости выполнения полетов выше указанной высоты, или в случае невыполнения какого-либо из требований, указанных в пункте 4 главы ІІ Временного порядка", – пояснил пресс-центр Государственной авиационной службы.

Отмечается, что это связано с необходимостью информирования пользователей воздушного пространства о планируемой деятельности из соображений безопасности.

"Вместе с тем, Госавиаслужба остается открытой для диалога относительно норм, установленных Временным порядком использования воздушного пространства, в части, касающейся использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что 19 июня в 11:00 в Министерстве инфраструктуры пройдет общественное обсуждение проекта "Правил предоставления разрешений на выполнение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госавиаслужбе рассказали, что полеты беспилотников весом до 2 кг могут осуществляться при выполнении ряда требований.