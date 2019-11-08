"Одна из самых теплых стран Европы!" Синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные

На выходных, 9 и 10 ноября, на территорию Украины вернется потепления. Впрочем, на западе, севере и в центре в субботу будет дождь. А вот в воскресенье осадки маловероятны, они не остановятся разве что на Закарпатье и в прикарпатских областях.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в эти дни может также вернуться сильный ветер.

"И снова потепление! На выходных Украина будет одной из самых теплых стран Европы", – написала Диденко.

Синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные

Она отметила, что в субботу и воскресенье дневная температура воздуха в большинстве областей составит +14...+19 градусов, на юге – до +17...+22.

На северо-востоке, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине будет свежее – только +10...+14 градусов. В западных областях 10 ноября похолодает до +10...+15 градусов, хотя 9 ноября будет +14...+19.

"9 ноября дожди на западе, севере и в центре. Но в основном – в ночные и утренние часы, днем осадки прекратятся. В воскресенье, 10 ноября, существенные осадки в Украине маловероятны, только на Закарпатье и в прикарпатских областях удержится влажная погода ", – добавила синоптик.

По словам Диденко, в Киеве в субботу ночью и утром пройдет дождь, а днем не ожидается существенных осадков. В воскресенье дождь маловероятен, однако город окутает туман.

Ветер – порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью около +10 градусов, днем ожидается потепление до +15...+17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. К концу же осени продержится плюсовая температура – за исключением 17 – 23 ноября.

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