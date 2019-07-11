OBOZREVATEL – лидер июня по всем рейтингам

Интернет-издание OBOZREVATEL по итогам июня 2019 года продолжает уверенно возглавлять рейтинги популярности украинских СМИ.

Причем OBOZREVATEL сумел добиться от ряда организаций, чтобы они, наконец, начали более корректно считать аудитории интернет-СМИ, учитывая как можно больше данных по каналам трафика.

ИнАУ 9 июля опубликовало ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики по июнь 2019-го, где у OBOZREVATEL, как и во все предыдущие месяцы 2019 года, – первая строчка:

По итогам июня OBOZREVATEL возглавил рейтинг СМИ и в системе Gemius (тоже уже традиционно):

Согласно исследованию Kantar TNS CMeter, в рейтинге популярных сайтов по июнь 2019-го OBOZREVATEL значительно опережает все остальные украинские интернет-СМИ:

OBOZREVATEL – лидер среди украинских интернет-СМИ с огромным отрывом и по данным SimilarWeb:

В 2019 году OBOZREVATEL стал выпускать и свою печатную версию – глянцевый журнал.

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