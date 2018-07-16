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Атака с моря: военный предупредили о нападении России

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Россия может задействовать морские силы в Азовском море для эскалации конфликта на востоке Украины.

Экс-боец батальона "Донбасс" Александр Печников заявил OBOZREVATEL, что он постоянно ожидает обострения ситуации на Донбассе со стороны РФ.

"Я всегда в режиме ожидания, все может быть. Я живу в Бердянске (Запорожская область, – Ред.), и мы видим, что российские катера очень близко подходят к нашему берегу, их видно", – говорит бывший участник АТО.

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Печников оценил вероятность того, что Россия может пойти в наступление именно со стороны Азовского моря.

"Если эскалация и начнется, то в первую очередь начнется оттуда. У нас море не защищено, по крайней мере мы этого не видим. Хотя может что-то и делается", – сообщил он.

При этом бывший военный не исключает, что все разговоры об обострении конфликта поднимаются украинскими властями, чтобы люди не встали против действующих правящих лиц.

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"Это делается для того чтобы наше правительство могло говорить: "Не качайте лодку, Путин нападет", и все в таком духе. Я думаю, что это делается искусственно нашими правителями", – отметил Печников.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже несколько месяцев российские пограничники массово блокируют украинские суда на Азовском море. Так, 8 и 9 июля пограничная служба ФСБ России задержала 7 украинских торговых судов. Еще два судна были задержаны 13 июля.

Главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко сообщил, что общее количество таких задержаний достигло уже 65, начиная с 17 мая текущего года.

В Министерстве транспорта считают, что задержания не случайны, и в ответ на такие действия со стороны РФ, Украине нужно ввести зеркальные санкции. По информации заместителя главы Министерства Виктора Довганя данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании СНБО.

Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о возможных провокациях России в Азовском море.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Каждый укрообразный кастрюленосец в душе эксперд и специализд по России и ее будующим нападениям на укросвинарню. Только вот где была вся эта экспертопиздобратия когда хохломордые феерически просрали Крым и Дрнбасс? Ау, свинособаки, где вы были, на Майдане хер дрочили?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Шеневмерликов каждый день пугают страшными москалями. Нерабы только от вида москаля пачкают шаровары жидким сыром.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Цікаво, а як свиноморді будуть нападати? З нейтральних вод постріляти, а потім втекти... Тільки так і не більше.. Та і те вони забояться робити, а то всяке буває.. Щось може бухнути з під води і потопити двійко мокшанських катерів з козломордими.. А потім і санкції. Можуть взагалі стати дуже великими і зробить сильно погано свинособакам..
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Daks Viktor, не дождётесь - будем вас сторожить строго в международных водах - чтоб ни одна морская свинка (военная, пограничная, торговая, рыболовная) не прошмыгнула ....... погранцам так сразу арест и суровый, но справедливый суд за разбой в международных водах...
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