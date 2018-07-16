Атака с моря: военный предупредили о нападении России

Россия может задействовать морские силы в Азовском море для эскалации конфликта на востоке Украины.

Экс-боец батальона "Донбасс" Александр Печников заявил OBOZREVATEL, что он постоянно ожидает обострения ситуации на Донбассе со стороны РФ.

"Я всегда в режиме ожидания, все может быть. Я живу в Бердянске (Запорожская область, – Ред.), и мы видим, что российские катера очень близко подходят к нашему берегу, их видно", – говорит бывший участник АТО.

Печников оценил вероятность того, что Россия может пойти в наступление именно со стороны Азовского моря.

"Если эскалация и начнется, то в первую очередь начнется оттуда. У нас море не защищено, по крайней мере мы этого не видим. Хотя может что-то и делается", – сообщил он.

При этом бывший военный не исключает, что все разговоры об обострении конфликта поднимаются украинскими властями, чтобы люди не встали против действующих правящих лиц.

"Это делается для того чтобы наше правительство могло говорить: "Не качайте лодку, Путин нападет", и все в таком духе. Я думаю, что это делается искусственно нашими правителями", – отметил Печников.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже несколько месяцев российские пограничники массово блокируют украинские суда на Азовском море. Так, 8 и 9 июля пограничная служба ФСБ России задержала 7 украинских торговых судов. Еще два судна были задержаны 13 июля.

Главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко сообщил, что общее количество таких задержаний достигло уже 65, начиная с 17 мая текущего года.

В Министерстве транспорта считают, что задержания не случайны, и в ответ на такие действия со стороны РФ, Украине нужно ввести зеркальные санкции. По информации заместителя главы Министерства Виктора Довганя данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании СНБО.

Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о возможных провокациях России в Азовском море.