Обмен Сенцова на Вышинского: Путин дал ответ

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле пока не рассматривали возможность обмена заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на осужденного в Херсоне директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
"Пока об этом не думаем", - заявил он в ответ на вопрос телезрителей во время "прямой линии".
По его словам, речь идет о совершенно разных обвинениях Сенцова и Вышинского.
"Вышинского арестовали за журналистскую деятельность, это абсолютно недопустимая политика Украины. А господин Сенцов задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, взрыва, в результате которого могли пострадать люди. Я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать в Украине. Мы добьемся освобождения журналиста", - сказал Путин.
Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер Олег Сенцов уже 27-й день голодает в российской колонии.
Несмотря на поддерживающую терапию, на которую он согласился, у него уже начали выпадать зубы.
17 мая директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского арестовали на два месяца без права на залог.
Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.