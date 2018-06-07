Обмен Сенцова на Вышинского: Путин дал ответ

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле пока не рассматривали возможность обмена заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на осужденного в Херсоне директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Пока об этом не думаем", - заявил он в ответ на вопрос телезрителей во время "прямой линии".

По его словам, речь идет о совершенно разных обвинениях Сенцова и Вышинского.

"Вышинского арестовали за журналистскую деятельность, это абсолютно недопустимая политика Украины. А господин Сенцов задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, взрыва, в результате которого могли пострадать люди. Я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать в Украине. Мы добьемся освобождения журналиста", - сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер Олег Сенцов уже 27-й день голодает в российской колонии.

Несмотря на поддерживающую терапию, на которую он согласился, у него уже начали выпадать зубы.

17 мая директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского арестовали на два месяца без права на залог.