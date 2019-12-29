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29 декабря • обновлено в 14:59
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"Моя держава – Україна!" Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила сеть патриотизмом. Фотофакт

5.1т
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Жительница Первомайска Елена Сорокина, которую "ЛНР" передала Киеву в рамках обмена, в честь возвращения украсила свою одежду гербом Украины и патриотическими словами.

На спине женщины, которая вышла из автобуса террористов, заметили надпись "Моя держава –Україна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сорокину, которая является владелицей зоомагазина в Первомайске, похитили осенью 2018 года боевики за открытую проукраинскую позицию и отправили "на подвал", а потом в тюрьму.

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Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила сеть

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила сеть

Офис президента

Женщине в лучших традициях российской пропаганды вменяли сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила патриотизмом

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила патриотизмом

Telegram-канал Зрада чи Перемога

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила патриотизмом

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила патриотизмом

Telegram-канал Зрада чи Перемога

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила патриотизмом

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила патриотизмом

Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее освобожденные пленники растрогали сеть звонками родным.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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Комментарии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это вагон целовать смешно и глупо. А вот разрисоваться разными каракулями, это истинный героизьм, поразивший всех. Покажите мне различия, пожалуйста. А то я что-то не догнал.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну, какая прелесть! Теперь эта дypа будет жить в своей державе. И ее ждет много сюрпризов. Кстати, тех патриотов, в раннее из Крыма и Донбасса в Украину уехали, и ныне в каком то разрушенном санатории замерзали, куды дели? Что-то ни пол словечка. Я бы с интересом почитала их интервью, где они будут рассказывать, что все равно, очень рады тому, что приехали жить в Украину.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сейчас начнутся басни, как нас пытали, как расстреливали по три раза в день)))))
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