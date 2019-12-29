"Моя держава – Україна!" Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила сеть патриотизмом. Фотофакт

Жительница Первомайска Елена Сорокина, которую "ЛНР" передала Киеву в рамках обмена, в честь возвращения украсила свою одежду гербом Украины и патриотическими словами.

На спине женщины, которая вышла из автобуса террористов, заметили надпись "Моя держава –Україна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сорокину, которая является владелицей зоомагазина в Первомайске, похитили осенью 2018 года боевики за открытую проукраинскую позицию и отправили "на подвал", а потом в тюрьму.

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила сеть Офис президента

Женщине в лучших традициях российской пропаганды вменяли сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила патриотизмом Telegram-канал Зрада чи Перемога

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила патриотизмом Telegram-канал Зрада чи Перемога

Освобожденная из плена "ЛНР" украинка поразила патриотизмом Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее освобожденные пленники растрогали сеть звонками родным.

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