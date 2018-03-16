"А как же Чечня?" Собчак упрекнули за слова о референдуме в Крыму

Никакого украинско-российского референдума о статусе Крыма, о котором говорит кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, быть не может, это исключительная прерогатива самой Украины.

"Проводить референдумы в Крыму или нет – это исключительная прерогатива самой Украины, но никак не державы-оккупанта. Россия может проводить референдумы о статусе регионов своей страны, но она предпочитает не делать этого", – заявил в интервью "Обозревателю" член фракции БПП Мустафа Джемилев.

Для примера народный депутат привел ситуацию с Чечней.

"Например, в Чечне, которая добивалась своей независимости, Россия предпочла в течение нескольких лет вести кровопролитную войну, в результате которой были убиты сотни тысяч людей, подавляющее большинство которых составляло гражданское население, и ни разу в Кремле не высказывалась даже мысль о необходимости проведения там референдума", – говорит Джемилев.

По его словам, если кандидаты в президенты хотят видеть Россию демократичной страной, они должны говорить о необходимости безоговорочного вывода российских войск и вооружения с оккупированных и контролируемых украинских территорий, вывозе из Крыма завезенных около миллиона своих граждан, компенсации Украине нанесенного ущерба и привлечении к ответственности всех, кто повинен в преступлениях на территории Украины.

"Но говорить такое им не позволено, ибо могут посадить как минимум по статье 280-1 УК РФ (посягательство на территориальную целостность РФ) на 5 лет. Вот и лопочут о каком-то новом "референдуме" в условиях оккупации", – отметил Джемилев.

Как ранее сообщал "Обозреватель", определение статуса Крыма как национальной автономии крымскотатарского народа в Конституции Украины не может быть прецедентом для других этносов в Украине.