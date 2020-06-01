Новые старые деньги, ослабление карантина и фиксация ПДД: что изменилось в Украине с 1 июня

В Украине с 1 июня начался второй этап смягчения карантина, в рамках которого возобновилось движение областных и пригородных поездов, а также было разрешено сообщение между городами.

Но при этом в стране с первым днем лета заработали и другие сервисы, а также вступили в силу новые правила, не связанные с пандемией и запретами.

О том, что изменится для украинцев с 1 июня и в течении месяца – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине ослабили карантин: что разрешено

На очередном этапе ослабления карантина с понедельника, 1 июня, в стране снова заработало сообщение всеми видами транспорта. Украинцам также разрешили проведение экзаменов в вузах и колледжах.

По информации Министерства здравоохранения, работникам и посетителям спортивных учреждений будут проводить температурный скрининг. Также для них обязательно использование защитных масок.

Работа бассейнов с 1 июня разрешена для:

индивидуального посещения;

спортивных учебно-тренировочных групп 2-го года обучения и старше;

не более четырех человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не больше шести для спортивно-тренировочных групп;

не более двух человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не более трех для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Экзамены у студентов вузов и коледжей с 1 июня разрешены при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также группами не более 10 человек.

Также с началом третьего этапа ослабления карантина учащимся профессионального образования разрешили проходить практику, выпускники смогут сдать государственную квалификационную аттестацию. В регионах разрешили работу инклюзивно-ресурсных центров, чтобы детей с особыми образовательными потребностями могли зачислить в учебные заведения.

В Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Пока они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и, в случае выявления правонарушения, автоматически фиксировать.

В Украине запустили видеофиксацию нарушений ПДД mvs.gov.ua

По данным столичной полиции, теперь водителям будут приходить письма счастья. В частности, они смогут получить доказательства и протоколы о нарушении по почте или в смс. Проверить подлинность письма можно с помощью металлической ленты сбоку и через QR-код смартфоном. Узнать о наличии нарушения возможно будет в личном кабинете водителя, на сайте Министерства внутренних дел или в дальнейшем в приложении "Дія".

Превышение скорости движения будет караться штрафом, на уплату которого дается 30 дней:

более чем на 50 км/ч – 510 грн,

от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

В Украине призовут в армию офицеров запаса

Со 2 июня в Украине состоится призыв офицеров запаса. В ряды украинской армии на три месяца пойдут полтысячи человек, ранее не проходивших военную службу. К участию в ООС они привлекаться не будут.

Согласно указу, в июне-июле по 16 военно-учетным специальностям будут подлежать призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

В июне-июле в армию призовут 500 офицеров запаса

Отмечается, что офицеров будет назначено на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

НБУ вводит в оборот новую монету номиналом 10 грн

Национальный банк Украины со 2 июня НБУ введет в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Она посвящена совке роскошной (ночная бабочка).

Новая сувенирная монета 10 грн НБУ

Как сообщается на официальном сайте регулятора, на аверсе монеты в обрамлении венка, образованного из изображений отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб Украины и надписи: УКРАИНА/10/ГРИВЕН/2020. На реверсе монеты на зеркальном фоне изображена совка роскошная и надпись полукругом: совка роскошная (вверху справа), STAUROPHORA CELSIA (внизу слева).

Помимо этого, с 3 июня НБУ вводит в оборот и не сувенирную монету 10 гривен. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Монета существенно отличается от других, номиналом 1, 2 и 5 гривен, благодаря увеличенным размерам и специальному грубому рифлению.

Новая монета 10 грн НБУ

Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 г. На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Сервисы станут доступнее

С 1 июня в Киеве сервис для ежедневных совместных поездок Uber Shuttle возобновит работу 22 маршрутов, но будут некоторые ограничения – водители и пассажиры будут получать напоминание о мытье рук и ношении масок. При этом сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats прекратит работу в нашей стране с 3 июня.

Uber Shuttle с 1 июня возобновит работу 22 маршрутов в Киеве Uber.com

Тогда как Новая почта с 1 июня отменяет бесплатное хранение посылок, но возобновляет стандартные условия услуги их хранения в отделениях, как до карантина.

В Украине изменятся правила строительства

В июне начнет работу новый реестр строительной деятельности вместо реестра ГАСИ. Работать Е-система начнет в пилотных регионах.

Также с 1 июня в Украине разрешат устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно. Однако для квартир, расположенных на 10 этаже, имеющих несколько уровней – газификация разрешена только на первом уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.

Когда показатели определенных регионов будут соответствовать норме, то там можно будет переходить на следующий уровень ослабления по такому графику: 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

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