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1 июня • обновлено в 14:21
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Новые старые деньги, ослабление карантина и фиксация ПДД: что изменилось в Украине с 1 июня

1.3т
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В Украине с 1 июня начался второй этап смягчения карантина, в рамках которого возобновилось движение областных и пригородных поездов, а также было разрешено сообщение между городами.

Но при этом в стране с первым днем лета заработали и другие сервисы, а также вступили в силу новые правила, не связанные с пандемией и запретами.

О том, что изменится для украинцев с 1 июня и в течении месяца – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые старые деньги, ослабление карантина и фиксация ПДД: что изменилось в Украине с 1 июня

В Украине ослабили карантин: что разрешено

На очередном этапе ослабления карантина с понедельника, 1 июня, в стране снова заработало сообщение всеми видами транспорта. Украинцам также разрешили проведение экзаменов в вузах и колледжах.

По информации Министерства здравоохранения, работникам и посетителям спортивных учреждений будут проводить температурный скрининг. Также для них обязательно использование защитных масок.

Работа бассейнов с 1 июня разрешена для:

  • индивидуального посещения;

  • спортивных учебно-тренировочных групп 2-го года обучения и старше;

  • не более четырех человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не больше шести для спортивно-тренировочных групп;

  • не более двух человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не более трех для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Новые старые деньги, ослабление карантина и фиксация ПДД: что изменилось в Украине с 1 июня

Экзамены у студентов вузов и коледжей с 1 июня разрешены при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также группами не более 10 человек.

Также с началом третьего этапа ослабления карантина учащимся профессионального образования разрешили проходить практику, выпускники смогут сдать государственную квалификационную аттестацию. В регионах разрешили работу инклюзивно-ресурсных центров, чтобы детей с особыми образовательными потребностями могли зачислить в учебные заведения.

В Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Пока они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и, в случае выявления правонарушения, автоматически фиксировать.

В Украине запустили видеофиксацию нарушений ПДД

В Украине запустили видеофиксацию нарушений ПДД

mvs.gov.ua

По данным столичной полиции, теперь водителям будут приходить письма счастья. В частности, они смогут получить доказательства и протоколы о нарушении по почте или в смс. Проверить подлинность письма можно с помощью металлической ленты сбоку и через QR-код смартфоном. Узнать о наличии нарушения возможно будет в личном кабинете водителя, на сайте Министерства внутренних дел или в дальнейшем в приложении "Дія".

Превышение скорости движения будет караться штрафом, на уплату которого дается 30 дней:

  • более чем на 50 км/ч – 510 грн,

  • от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

В Украине призовут в армию офицеров запаса

Со 2 июня в Украине состоится призыв офицеров запаса. В ряды украинской армии на три месяца пойдут полтысячи человек, ранее не проходивших военную службу. К участию в ООС они привлекаться не будут.

Согласно указу, в июне-июле по 16 военно-учетным специальностям будут подлежать призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

В июне-июле в армию призовут 500 офицеров запаса

В июне-июле в армию призовут 500 офицеров запаса

Отмечается, что офицеров будет назначено на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

НБУ вводит в оборот новую монету номиналом 10 грн

Национальный банк Украины со 2 июня НБУ введет в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Она посвящена совке роскошной (ночная бабочка).

Новая сувенирная монета 10 грн

Новая сувенирная монета 10 грн

НБУ

Как сообщается на официальном сайте регулятора, на аверсе монеты в обрамлении венка, образованного из изображений отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб Украины и надписи: УКРАИНА/10/ГРИВЕН/2020. На реверсе монеты на зеркальном фоне изображена совка роскошная и надпись полукругом: совка роскошная (вверху справа), STAUROPHORA CELSIA (внизу слева).

Помимо этого, с 3 июня НБУ вводит в оборот и не сувенирную монету 10 гривен. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Монета существенно отличается от других, номиналом 1, 2 и 5 гривен, благодаря увеличенным размерам и специальному грубому рифлению.

Новая монета 10 грн

Новая монета 10 грн

НБУ

Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 г. На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Сервисы станут доступнее

С 1 июня в Киеве сервис для ежедневных совместных поездок Uber Shuttle возобновит работу 22 маршрутов, но будут некоторые ограничения – водители и пассажиры будут получать напоминание о мытье рук и ношении масок. При этом сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats прекратит работу в нашей стране с 3 июня.

Uber Shuttle с 1 июня возобновит работу 22 маршрутов в Киеве

Uber Shuttle с 1 июня возобновит работу 22 маршрутов в Киеве

Uber.com

Тогда как Новая почта с 1 июня отменяет бесплатное хранение посылок, но возобновляет стандартные условия услуги их хранения в отделениях, как до карантина.

В Украине изменятся правила строительства

В июне начнет работу новый реестр строительной деятельности вместо реестра ГАСИ. Работать Е-система начнет в пилотных регионах.

Также с 1 июня в Украине разрешат устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно. Однако для квартир, расположенных на 10 этаже, имеющих несколько уровней – газификация разрешена только на первом уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.

Когда показатели определенных регионов будут соответствовать норме, то там можно будет переходить на следующий уровень ослабления по такому графику: 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
призыв Новая почта Uber Национальный банк Украины штрафы правила движения ПДД карантин
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