Совсем недавно мы на несколько часов застряли на проселочной дороге в лесу. В большой дружной компании, с быстро приехавшими МЧС-никами, на мирной территории – без всяких угроз для жизни, кроме как немного замерзнуть. И вспомнился мне ужас в глазах друзей, когда они рассказывали зимой 2014-15-го о своей дороге в полной тьме через полуразрушенные мосты, по бездорожью, среди сожженных домов и техники, с вспышками разрывов на темном небе и глухими бахами вылетов-прилетов. И возили их тогда на таких же двухэтажных автобусах. Только с случае попадания или падения никакой МЧС им не грозил…
Мое утро начинается с прогноза погоды – на этой неделе приедет подруга. Нелетная погода в ее случае страшна не для самолетов. Ей нужно переходить не единожды прОклятый, единственный для Луганщины, пункт пропуска в Станице. Часы, проведенные в толкотне, на холоде, под любым дождем и снегом. Часы неизвестности (могут отключить свет, связь, начать обстрел, просто прекратить проход) и унижения складываются в дни, месяцы, годы. Скоро пять лет, как Луганск превратился в столицу беспредельной Зоны. Нет, моя подруга не кричала: "Путин, приди". Она пела наш гимн у памятника Шевченко 9 марта 2014 года. И видела, как менты (извините, по-другому их назвать не могу) с готовностью расступились, пропуская озверелую пьяную толпу.
И в этой толпе были не только понавезенные руслики – все мы знаем бывших соседей, сотрудников, приятелей, которые с готовностью поддержали "русскую весну". Кто-то мечтал о большой пенсии, кто-то уже понимал, какую рыбку будет ловить в мутной воде, и составлял список бывших друзей, которых будет грабить. А кто-то просто надеялся, что пронесет и тщательно зажмуривал глаза, не видя избитых, убитых, ограбленных, радуясь петуниям, которые зачем-то высаживали той весной по приказу Кравченко. В итоге: кто "за", кто "против", кто "никак" стоят в одной бесконечной очереди – Советский Союз заказывали?
Только хлебают это "счастье" все вместе, вот такая коллективная ответственность получается. Конечно, жить как-то надо в этом симулякре территории с симуклярами министерств и прочих атрибутов. Если не выезжать никуда, то даже нормально получается: маршрутки ходят (а трамваи, самолеты, поезда – да зачем они нужны?); кафе работают (с жалким меню и с ковшиком в ведре воды в туалете); праздники бесконечны (даже комендантский час иногда отменяют, и лифты на ночь включают, где еще остались). Но мрут люди, как мухи, от онкологии – только за последний месяц сообщили о пяти смертях наших с мужем знакомых, сотрудников. Это только те, о ком сообщили. А суицидов сколько… Нет уже терпения жить в Зоне, особенно у тех, кто ее не звал.
А мы тут обсуждаем, стоит ли "обожествлять" Порошенко, ржем над Зеленским, удивляемся очередному кандидату Смешко. Но не дай Бог, этот "простой мудрый (недалеко ушедший в своей меркантильности от луганского) народ", как любит кричать скотыняка, через два с половиной месяца выберет советский концлагерь. Неважно, в чьем обличье, пыню ведь все устраивают, кроме одного. Вот тогда все вместе посмеемся.
P.S. Эта очередь начинается от князя Игоря (это для луганчан, кто помнит местность). И тянется несколько км. Обратите внимание на плотность. Тебя постоянно толкают, сжимают, дышат в лицо. Выйти - можешь не попасть обратно, поэтому, все стараются не ездить поодиночке, чтобы напарник сберег место или поддержал, если станет плохо.
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