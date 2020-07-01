1. Возвращение россии в G7 невозможно, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс: “Вы (россия) сами исключили себя из G7 подобного рода поведением. Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о "Группе семи" и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются”

2. Понаехавшая гундяевская сектантка попыталась разбить крымскотатарский памятный знак на въезде в Саки. Православная нацистка попыталась молотком разбить тамгу и табличку с цитатами из Корана, а также сбить полумесяц. Все это сопровождалось бранью в адрес крымскотатарского народа: “Сегодня (29.06.2020) в городе Саки жительница г. Кемерово совершила акт вандализма над памятным камнем, который расположен при въезде в город со стороны Симферополя, на котором изображен крымскотатарский символ (тамга) и написаны строки из Корана. Влезши на свой автомобиль пыталась сбить полумесяц молотком. После того как молоток сломался, достала другой, что говорит о заранее спланированном акте. Все это сопровождалось оскорблениями в адрес крымских татар и религии. При попытке скрыться с места преступления автомобиль не завёлся. На место прибыли сотрудники полиции, запрещавшие фото и видеофиксацию”

3. Прочтите о том, как российские военные оккупанты отжимают землю и пляжи в Севастополе, вырубают краснокнижные деревья и застраивают территории, примыкающие к братским могилам времен Второй мировой войны, позабыв о лозунге для лохов “низабудим нипрастим”

4. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту “умышленного уничтожения и повреждения территорий” Крымского природного заповедника, орнитологического филиала Крымского природного заповедника “Лебединые острова”, Ялтинского горно-лесного природного заповедника, национального природного заповедника “Мыс Мартьян” и Опукского природного заповедника российскими оккупантами

5. Ихтамнеты продолжают летать над головами

6. Оккупанты в Крыму начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя, что ускорит засоление и истощение почв

7. Две крымские реки — Биюк-Карасу и Танасу — в Белогорском районе оккупированного Крыма превратились в ручьи, несмотря на дожди. Также продолжают мелеть Белогорское и Тайганское водохранилища в Белогорском районе

8. Оккупанты сегодня запустили грузовое ЖД сообщение по мосту-скрепе. Путин в этот раз, закрывшись в бункере от коронавируса, побоялся приехать, чтобы поднять градус ватного оргазма. Напомню, на запуск грузового ЖД сообщения оккупантами был перенесен старт покращень в Крыму. Но многие ватники к сегодняшнему дню уже стали подозревать, что их снова нае… обманут. А пока ватники в соцсетях приходят в ужас от состояния грузовых вагонов, которые отобрали оккупанты для столь “грандиозного” события. Наши, наоборот, стебутся с такого перфоманса…

9. Россию ждут политические и правовые последствия из-за организации голосования в аннексированных Крыму и Севастополе по поправкам в российскую конституцию, сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар

10. Голосуют за поправки. На обшарпанной заправке. На дырявом чердаке. в лесочке, на пеньке. В старом кузове “Газели”. На веселой карусели. У поста на проходной. И в общественной пивной. В еле едущем трамвае. В развалившемся сарае. На кудыкиной горе. И в собачьей конуре… Цирк продолжает гастролировать по Крыму

11. “Общероссийское голосование! На остановке возле роддома! Подходите, граждане! Подъехала выездная комиссия! Граждане, выходите голосовать! Подъехала выездная урна! Выходим все за родину голосуем, за отечество! Ну, не знаю, уже всем домам прокричала, сколько могла… За родину, за отечество!” — посмотрите, как умалишенная из секты НОД агитирует жителей Ялты голосовать за обнуляцию путина

12. Феодосия. Хотите новость по голосованию? Эти упыри проверяют по спискам, кто голосовал. А к тем, кто не пришёл, прутся с урной по домам. Это просто пздц какой-то. Я сегодня уже три раза от них отбивался. Так что показатели у них будут выше крыши.

13. В оккупированном россией Крыму выявили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — еще 6. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 926 человек, в том числе 235 в Севастополе. Умер 31 человек, в том числе 4 — в Севастополе. Источник практически всех случаев заражения, о которых сообщают оккупанты, — понаехавшие

14. Крымчанам только повод дай наехать на понаехавших. А понаехавшие и знать не знают, где заполыхает у крымчан. Даю наводку — от говени у нас полыхают все и по любому поводу… Очередная понаехавшая опубликовала восторженные фотографии красивого ЖД вокзала в Джанкое, на что крымчане сразу же дали понять понаехавшей, кем и когда была произведена реконструкция вокзала. Напомню, полная реконструкция ЖД вокзала Джанкоя была проведена в 2007 году, когда “Украина ничего не делала”. Все годы аннексии оккупанты пиарятся на том, что было КАЧЕСТВЕННО сделано Украиной

P.S. Понаехавшая в Саки православная нацистка, которая с помощью молотка и нецензурной брани решила расправиться с крымскотатарским памятным знаком, наглядно и точно продемонстрировала, как Крым стал “исконно русским”. Во время акта вандализма понаехавшая размахивала иконами и крестом. Прообразом этой омерзительной истории стало то, что творят сейчас российские, а ранее — советские захватчики. И не думайте, что это просто какая-то сумасшедшая из РПЦ. Нет! Не поехала же она, например, в Чечню, где ее труп после подобного давно бы закопали и забыли. Нет и нет… Все дело в Крыме, который не их!

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