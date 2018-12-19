1. Генассамблея ООН приняла украинский проект резолюции по милитаризации россией Крыма, Черного и Азовского морей. В резолюции содержится требование к россии незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины. В документе сообщается, что присутствие российских войск в Крыму противоречит суверенитету и территориальной целостности Украины, а также угрожает безопасности соседних государств Европы. Кроме того, в тексте резолюции Генассамблеи ООН осуждается строительство россией моста через Керченский пролив и ее действий против коммерческих кораблей в акватории Азовского моря, в том числе ограничение судоходства. “Против” резолюции проголосовали делегации из Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Кубы, КНДР, Ирана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, Сербии, Южного Судана, Судана, Сирии, Узбекистана, Венесуэлы, Зимбабве и россии

2. Крым воровать можно, а акустическую колонку — нельзя? Странные ватники в Симферополе, однако: “Вот такой вот замечательный военный при покупке в кредит решил просто взять с открытой витрины и положить себе в рюкзак акустическую колонку! Если кто-то узнал этого Друга, сообщите ему: пусть поспешит вернуть. Можете сообщить нам за вознаграждение!”

3. Севастополь. Пауки в банке пожирают друг друга. Оккупант Овсянников стянул тяжелую технику с бетонными блоками и крепких ребят в камуфляже, обслуживающих интересы оккупантов, чтобы перекрыть Матросский бульвар в центре города, реконструкцию которого проводит оккупант Чалый, которого в 2014 году в Кремле назначили “народным мэром”. Оккупанты не могут поделить бабки на реконструкцию Матросского бульвара. Местные холопы боятся, что бульвар угробят так же, как и остальные “реконструированные” парки, если реконструкцию будут проводить понаехавшие фирмы Овсянникова. Пропагандоны назвали статью “Матросский бульвар пришли отобрать силой”

4. На ватофоруме началась очередная “оборона” Севастополя: “Срочно! Важно! В 5:30 была попытка штурма иногородними неизвестными силовиками. Прямо сейчас Департамент Горхозяйства подогнал к (Матросскому) бульвару грузовик с бетонными блоками, собираются блокировать вход. Народ там. Можно присоединиться”, “Ничего непонятно, кто кого штурмует?”, “Так это ж вежливые люди! Снова…”

5. Севастополь. Под стенами оккупационной “прокуратуры” сегодня утром собралось около 300 человек — это бывшие арендаторы торговых площадей в ТЦ “Муссон”, его сотрудники, а также спортсмены, потерявшие с закрытием центра каток, баскетбольный и спортивный залы. Собравшиеся вымаливали оккупантов открыть торговый центр

6. Министерство нападения россии отжало у предпринимателя офисный центр в Симферополе. Сегодня с помощью лома и топора в здании выломали двери и выгнали всех арендаторов и сотрудников, а их имущество описали. Здание предприниматель построил за свой счет на купленной им же земле. Предприниматель считает “действия военных незаконными”

7. Оккупанты сообщили: “Северо-Крымский канал стал полноводным. 150 тысяч кубометров воды в сутки: вторая жизнь канала”. При этом показали ту часть канала в Нижнегорском районе, где происходит сброс воды из реки с “исконно русским” названием Биюк-Карасу и с Просторненского, Нежинского, Новогригорьевского водозаборов — потом эту воду перебрасывают по каналу на восток Крыма. Жители Яны-Капу (Красноперекопска) прокомментировали новость: “Вот так 3.14здеш”, “Ну, если подумать, то это не так уж и много, если учесть, что при Украине эта цифра была в 20 миллионов кубометров в сутки”, “Мне кто-нибудь объяснит, чё происходит? Это где он так наполнен?”, “На Феодосию никто не ездит?? До нас она не дойдет. Там и так полканала, а сюда перекачивать — так это гемор”, “То, что там его наполняют, это я в курсе, но у нас ее и сантиметра нет”, “Да, не видать нам, походу, водички в северном Крыму. Никому мы нахрен не нужны(((”, “Выкачивать с хранилищ — это не лучшая идея”

8. Крымские пропагандоны радостно отрапортовали о 36-ти скважинах, которые пробурены оккупантами для закачки воды в водохранилища, откуда её потом перебрасывают в канал. Все это уничтожает Крым и ускоряет засоление почв. В сюжете робко отмечено, что вода используется только для нужд населения — для сельского хозяйства её попросту нет. Сюжет в духе блевотного СССР

9. Блэкауты продолжаются. Запоребрики злорадствуют и требуют отключить Крыму еще и Интернет. В Евпатории света не было более 2 часов. В Гурзуфе чуть меньше: “Гурзуф, ОПЯТЬ сидим без света!”, “(Запоребрик) Вот бы вам еще интернет отключили”, “Тебе бы в твоей мацкве яйца оторвали бы”, “Все гадости отчего-то пишут с аккаунтов с городом Москва. Тоже непонятно”, “(Запоребрик) У вас там врата АДА, и ведьма. Чё удивляетесь?”, “Евпатория. Кто знает, почему нет света на ул. 9 мая?”, “Конец ему пришел”, “Потому что стемнело. Скоро будет”, “Света нет на ул. Линейная уже два часа! Говорят, что авария. Кто еще что знает?”, “Даже в Крымэнерго сегодня света не было. Наверное, за неуплату отключили”, “По всему району света нет”, “Плохо, когда люди, как беспомощные котята. Должен быть генератор с запасом топлива на месяц, скважина с питьевой водой и системой очистки, запас продуктов (НЗ) минимум на 3 месяца. 90-ые лихие и позже научили не расслабляться”

Новости Политика Кремля не меняется

10. Немного поднакрыло блэкаутом и Ялту: “На улице Боткинской нет света и воды. Кто в курсе, когда это прекратится? Я замёрзла и пить хочу”. Кроме того, оккупанты сообщили, что 17 населенных пунктов Симферопольского района на ночь оставят без света из-за очередного типа ремонта

11. Портал Демир-Капу в Ханском дворце оккупанты закрыли пластиковыми панелями. Ценнейший портал 1503 года и дешёвый прозрачный пластик

12. Еще один кандидат на письмо в Спортлото нарисовался. Разбаловала нас Украина качественной мобильной связью: “Куда нужно обратиться в Феодосии с жалобой на мобильную связь? В нашем микрорайоне (Аджиголь) ее почти совсем нет. Ловит только у одного окна. Раньше все было хорошо, и связь ловила отлично, а сейчас общение возможно только через интернет. Где узнать причины такого ухудшения? Или кому жалобу нужно писать?”. Ответы: “Да вообще, связь ужасная. У меня на башне вообще дома не ловит. Тоже бегаю к окну вечно, либо ватсап/вайбер. Ужас”, “Путину”, “К военным — они включают радары и связь, увы, вырубается. А раньше не было связи — письма писали, почтовых голубей можно завести”

13. Отоварювався на ринку. Кримський татарин помилився з рештою у мій бік — передав мені зайвих сорок ржублів. Я повернувся і кажу, що він помилився, і віддав йому гроші. Одна вата з черги видала епічний спіч про те, “який жеш гарний російський нарот, інший би пішов (мабуть, себе мала на увазі), а цей повернувся”. Треба було бачити вираз пики тієї ватьоті, коли я відповів, що то не російський, а українській народ!

P.S. “Фюрер — это не мозг нации. Фюрер — это дерьмо нации, вся грязь, которая в ней есть. И из этой грязи нация лепит себе фюрера, дышит этим зловонием, дуреет от него и бросается на другие народы и их территории, разнося этот смрад по миру. Вонючий рейх”.