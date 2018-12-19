МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Все статьи автора

Новости Крымнаша. Вонючий рейх

2.2т

1. Генассамблея ООН приняла украинский проект резолюции по милитаризации россией Крыма, Черного и Азовского морей. В резолюции содержится требование к россии незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины. В документе сообщается, что присутствие российских войск в Крыму противоречит суверенитету и территориальной целостности Украины, а также угрожает безопасности соседних государств Европы. Кроме того, в тексте резолюции Генассамблеи ООН осуждается строительство россией моста через Керченский пролив и ее действий против коммерческих кораблей в акватории Азовского моря, в том числе ограничение судоходства. “Против” резолюции проголосовали делегации из Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Кубы, КНДР, Ирана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, Сербии, Южного Судана, Судана, Сирии, Узбекистана, Венесуэлы, Зимбабве и россии

2. Крым воровать можно, а акустическую колонку — нельзя? Странные ватники в Симферополе, однако: “Вот такой вот замечательный военный при покупке в кредит решил просто взять с открытой витрины и положить себе в рюкзак акустическую колонку! Если кто-то узнал этого Друга, сообщите ему: пусть поспешит вернуть. Можете сообщить нам за вознаграждение!”

Новости Крымнаша. Вонючий рейх

3. Севастополь. Пауки в банке пожирают друг друга. Оккупант Овсянников стянул тяжелую технику с бетонными блоками и крепких ребят в камуфляже, обслуживающих интересы оккупантов, чтобы перекрыть Матросский бульвар в центре города, реконструкцию которого проводит оккупант Чалый, которого в 2014 году в Кремле назначили “народным мэром”. Оккупанты не могут поделить бабки на реконструкцию Матросского бульвара. Местные холопы боятся, что бульвар угробят так же, как и остальные “реконструированные” парки, если реконструкцию будут проводить понаехавшие фирмы Овсянникова. Пропагандоны назвали статью “Матросский бульвар пришли отобрать силой”

Новости
Самоизоляция России: ''вся страна будет, как на ладони''

4. На ватофоруме началась очередная “оборона” Севастополя: “Срочно! Важно! В 5:30 была попытка штурма иногородними неизвестными силовиками. Прямо сейчас Департамент Горхозяйства подогнал к (Матросскому) бульвару грузовик с бетонными блоками, собираются блокировать вход. Народ там. Можно присоединиться”, “Ничего непонятно, кто кого штурмует?”, “Так это ж вежливые люди! Снова…”

Новости Крымнаша. Вонючий рейх

5. Севастополь. Под стенами оккупационной “прокуратуры” сегодня утром собралось около 300 человек — это бывшие арендаторы торговых площадей в ТЦ “Муссон”, его сотрудники, а также спортсмены, потерявшие с закрытием центра каток, баскетбольный и спортивный залы. Собравшиеся вымаливали оккупантов открыть торговый центр

Новости
Новости Крымнаша. Пресмыкающиеся мрази

6. Министерство нападения россии отжало у предпринимателя офисный центр в Симферополе. Сегодня с помощью лома и топора в здании выломали двери и выгнали всех арендаторов и сотрудников, а их имущество описали. Здание предприниматель построил за свой счет на купленной им же земле. Предприниматель считает “действия военных незаконными”

7. Оккупанты сообщили: “Северо-Крымский канал стал полноводным. 150 тысяч кубометров воды в сутки: вторая жизнь канала”. При этом показали ту часть канала в Нижнегорском районе, где происходит сброс воды из реки с “исконно русским” названием Биюк-Карасу и с Просторненского, Нежинского, Новогригорьевского водозаборов — потом эту воду перебрасывают по каналу на восток Крыма. Жители Яны-Капу (Красноперекопска) прокомментировали новость: “Вот так 3.14здеш”, “Ну, если подумать, то это не так уж и много, если учесть, что при Украине эта цифра была в 20 миллионов кубометров в сутки”, “Мне кто-нибудь объяснит, чё происходит? Это где он так наполнен?”, “На Феодосию никто не ездит?? До нас она не дойдет. Там и так полканала, а сюда перекачивать — так это гемор”, “То, что там его наполняют, это я в курсе, но у нас ее и сантиметра нет”, “Да, не видать нам, походу, водички в северном Крыму. Никому мы нахрен не нужны(((”, “Выкачивать с хранилищ — это не лучшая идея”

Новости Крымнаша. Вонючий рейх

8. Крымские пропагандоны радостно отрапортовали о 36-ти скважинах, которые пробурены оккупантами для закачки воды в водохранилища, откуда её потом перебрасывают в канал. Все это уничтожает Крым и ускоряет засоление почв. В сюжете робко отмечено, что вода используется только для нужд населения — для сельского хозяйства её попросту нет. Сюжет в духе блевотного СССР

9. Блэкауты продолжаются. Запоребрики злорадствуют и требуют отключить Крыму еще и Интернет. В Евпатории света не было более 2 часов. В Гурзуфе чуть меньше: “Гурзуф, ОПЯТЬ сидим без света!”, “(Запоребрик) Вот бы вам еще интернет отключили”, “Тебе бы в твоей мацкве яйца оторвали бы”, “Все гадости отчего-то пишут с аккаунтов с городом Москва. Тоже непонятно”, “(Запоребрик) У вас там врата АДА, и ведьма. Чё удивляетесь?”, “Евпатория. Кто знает, почему нет света на ул. 9 мая?”, “Конец ему пришел”, “Потому что стемнело. Скоро будет”, “Света нет на ул. Линейная уже два часа! Говорят, что авария. Кто еще что знает?”, “Даже в Крымэнерго сегодня света не было. Наверное, за неуплату отключили”, “По всему району света нет”, “Плохо, когда люди, как беспомощные котята. Должен быть генератор с запасом топлива на месяц, скважина с питьевой водой и системой очистки, запас продуктов (НЗ) минимум на 3 месяца. 90-ые лихие и позже научили не расслабляться”

Новости
Политика Кремля не меняется

10. Немного поднакрыло блэкаутом и Ялту: “На улице Боткинской нет света и воды. Кто в курсе, когда это прекратится? Я замёрзла и пить хочу”. Кроме того, оккупанты сообщили, что 17 населенных пунктов Симферопольского района на ночь оставят без света из-за очередного типа ремонта

11. Портал Демир-Капу в Ханском дворце оккупанты закрыли пластиковыми панелями. Ценнейший портал 1503 года и дешёвый прозрачный пластик

Новости Крымнаша. Вонючий рейх

12. Еще один кандидат на письмо в Спортлото нарисовался. Разбаловала нас Украина качественной мобильной связью: “Куда нужно обратиться в Феодосии с жалобой на мобильную связь? В нашем микрорайоне (Аджиголь) ее почти совсем нет. Ловит только у одного окна. Раньше все было хорошо, и связь ловила отлично, а сейчас общение возможно только через интернет. Где узнать причины такого ухудшения? Или кому жалобу нужно писать?”. Ответы: “Да вообще, связь ужасная. У меня на башне вообще дома не ловит. Тоже бегаю к окну вечно, либо ватсап/вайбер. Ужас”, “Путину”, “К военным — они включают радары и связь, увы, вырубается. А раньше не было связи — письма писали, почтовых голубей можно завести”

13. Отоварювався на ринку. Кримський татарин помилився з рештою у мій бік — передав мені зайвих сорок ржублів. Я повернувся і кажу, що він помилився, і віддав йому гроші. Одна вата з черги видала епічний спіч про те, “який жеш гарний російський нарот, інший би пішов (мабуть, себе мала на увазі), а цей повернувся”. Треба було бачити вираз пики тієї ватьоті, коли я відповів, що то не російський, а українській народ!

P.S. “Фюрер — это не мозг нации. Фюрер — это дерьмо нации, вся грязь, которая в ней есть. И из этой грязи нация лепит себе фюрера, дышит этим зловонием, дуреет от него и бросается на другие народы и их территории, разнося этот смрад по миру. Вонючий рейх”.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
8
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги