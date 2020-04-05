1. Несмотря на коронавирус и нарушение Женевской конвенции ООН, оккупанты в Крыму начали весенний призыв в армию ихтамнетов, в ходе которого призовут 3300 крымчан, большую часть из которых, как сообщается, отправят в россию.

2. Сегодня в Севастополе по улице Керченской почтовые ящики забиты листовками, в которых описано, “как уйти от призыва 2020”: 1) не получать паспорт рф; 2) не становиться на учет; 3) предоставить справки о заболеваниях; 4) покинуть территорию Крыма.

3. Оккупанты выписали протокол и отправили в обсерватор крымчанина, который пытался покинуть Крым и выехать на материковую Украину. Крымчанина обвиняют в “нарушении режима самоизоляции”, который путин назвал каникулами.

4. Херсонщина получила воду из Северо-Крымского канала по плану, а Крым получит после деоккупации, сообщили сегодня в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Вице-премьер-министр Алексей Резников отметил: “Подача воды в Крым через канал возможна только после деоккупации — эту позицию Украина неоднократно выражала”.

5. В Крыму 10 провайдеров в 9 населенных пунктах полностью блокируют 20 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы. По сравнению с предыдущим мониторингом Крымской правозащитной группы ситуация ухудшилась.

6. Озвученное оккупантами количество заболевших коронавирусом в Крыму не изменилось и составляет 23 человека, в том числе 5 в Севастополе. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением в заболевании COVID-19 в Крыму находятся уже 3 039 человек, 67 из которых госпитализированы. В Севастополе — 1606 человек, госпитализированы из которых — 27. С пневмонией в больницах Крыма лежат еще 1244 человека. Тесты никому не делают. Для справки: количество больных COVID-19 в Украине достигло 1072 человек, 27 скончались. В россии — 4731 человек, 43 летальных случая. Несмотря на частичное перекрытие моста, россияне продолжают проникать в оккупированный Крым через аэропорт и на поездах.

7. Еще недавно Гоблин из-за коронавируса предрекал Крыму туристический бум. Сегодня у коллаборанта началась стадия торга: “Меня вчера спрашивали про курортный сезон. Не могу я ничего сказать — будет или нет. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Многое зависит от нас”.

8. Операция “Ликвидация” или “Последние каникулы”. Ватников не устраивает перекрытие только моста — требуют на этом не останавливаться: “Смысл вводить карантин, если из Москвы как ехали, так и едут? И заразу везут. Анонимно, пожалуйста”, “Аэропорт надо было сразу прикрывать. До сих пор полно рейсов прилетающих((”, “Я вот не могу понять, нам нельзя больше 100 м от дома выходить, а то сразу штраф, тогда скажите, как они к нам из Москвы попадают, почему их не штрафуют?”. Не забыли обсудить и скрепопоезд: “В чем смысл карантина тогда?? Почему поезда с Москвы едут пассажирские?”, “У многих москвичей недвижимость в Крыму, надо до нее добраться”, “Москва — рассадник заразы, если что. Так пусть сидят у себя и не развозят инфекцию”, “Я ничего москвичам не советую. Просто их мэр советует всем дачи, а у них дачи и в Крыму”.

9. Севастополь. Операция “Обнуляция малого и среднего бизнеса в Крыму”. Выплаты по кредитам РНКБ (нечто, изображающее банк) отсрочки не дает. С чего вам отсрочки? ВЫ САМОИЗОЛИРОВАЛИСЬ. Теперь САМОЛИКВИДИРУЙТЕСЬ. Гавань прекрасная: “Банк РНКБ нихрена не отсрочил кредиты для малого бизнеса. Платить по графику. Они якобы разрабатывают комплекс мер, но это маловероятно. Держитесь, товарищи”, “Я всех поздравляю, поправки и без голосования неплохо входят. Теперь за выход на улицу штраф 15000. Радуйтесь, шикарный у нас губернатор. Все ему дифирамбы поют. Помочь малому бизнесу? Да, конечно, возьмите кредит от государства под процент. Ну, если не хотите брать кредит, вы можете продолжить работать, но платите штраф. Спасибо, дорогой. А главное, самоизоляция до 30.04, также до 30.04 нужно подать декларацию. Не успели — ваши проблемы, штраф. Можно отправить Почтой россии заказным письмом с описью вложения (с главпочтамта), но если вы туда поедете — штраф за нарушение самоизоляции”, “А с чего им отсрочку делать? Карантина или ЧС — нет. А то, что по телевизору пообещали, это все бла-бла-бла”.

10. С 30 марта в севастопольском отеле экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, предавшего Украину, изолированы 65 человек после заражения коронавирусом одной из постоялиц. Теперь с заблокированных рашистов выбивают огромные деньги за вынужденное проживание и уход за территорией. Рашисты воют и с ужасом ждут результатов своих анализов.

11. Бытовуха путинских каникул в Севастополе: “Моя мама работает водителем троллейбуса. Позвонили, сказали, завтра на работу. Допуска не дали. Начальник сказал, если остановит кто, то дашь мне трубку, я с ними поговорю. Маски не дали, перчатки не дали, дезинфекторы не дали, и еще упрекнули, что сама не купила. Между прочим, мама идет до ближайшей развозки 50 минут. Хорошая самоизоляция. Ув. директор "Севэлектроавтотранс", по вам плачет прокуратура. Если можно, анонимно”.

P.S. “З цим “режимом повышенной готовности” ще тиждень, i люди почнуть вбивати один одного на вулицях за їжу”, — написала наша крымчанка. И есть в этих словах что-то и ироничное, и с долей правды. Ведь обычно деньги у многих жителей Крыма заканчивались к весне. И в это время все надеялись на предстоящий сезон, во время которого зарабатывали себе на осень-зиму. В оккупации с заработками стало очень туго — не тот нынче “турист”. А тут еще и пандемия и, как следствие, путинские каникулы. Теперь, сидя по домам, у многих есть время, чтобы подумать о своем прошлом и будущем. Проанализировать собственные ошибки. Если бы Крым не был оккупирован, то у жителей полуострова было бы куда больше финансовых ресурсов, чтобы пережить пандемию.

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