В Севастополе на церковных праздничных службах по случаю Рождества Христова исполнили колядки и песни на украинском языке, в частности, “Щедрик” украинского композитора Николая Леонтовича. После службы певчие собрались возле вертепа с фигурками библейских персонажей и начали петь рождественские песни: “Нова радість стала”, “На небі зiрка”, “Тиха нічь, свята нiчь”, “Щедрик”… Некоторые из собравшихся на Рождественскую службу прихожан подпевали хору.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров поздравил украинцев с Рождеством и пожелал свободы заключенным в Крыму: “Пусть боль и страдания, привнесенные в Украину военной агрессией России, как можно скорее останутся в прошлом, а наши сограждане – люди разных национальностей и вероисповеданий, которых притесняют, преследуют, бросают в тюрьмы и убивают в оккупированных Российской Федерацией Крыму и части Донбасса, снова получат свободу в единой украинской семье”. Напомню, около 100 человек находятся сейчас в застенках Кремля…

Песни звучали на украинском языке и во время вечерней службы в Рождественскую ночь с 6 на 7 января в одном из ялтинских храмов.

Песня на украинском языке во время вечерней службы перед Рождеством в одном из ялтинских храмов, 06.01.2020 (видео отсюда: https://t.co/xzCw4PEHuy). pic.twitter.com/rNeg5q5zXV — Wasily Crimea (@wasily_crimea) January 7, 2020

Поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто сегодня отмечает этот светлый праздник. Поздравляю всех, кто видит разницу между теми служителями “церкви”, которые “освящают” ракеты “Сатана”, и теми, кто молится за мир в Украине и нашу победу. Поздравляю с Рождеством всех христиан, которые не встали на сторону того, кто пришел к нам, чтобы отнять, убить и погубить. С праздником!

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