1. “Когда Веджие Кашка уже хрипела, не могла говорить, плохо осознавала происходящее, следователь цинично продолжала осуществлять следственные действия” — адвокат Николай Полозов про материалы дела о смерти (фактически убийстве) ветерана крымскотатарского национального движения

2. В сети появился тот самый документ из оккупационной администрации Симферополя, о котором я писал вчера. Ситуация с водой катастрофическая — создан “штаб по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации”. Но оккупанты после начавшегося ажиотажа попытались сбить панику и заявили, что графики подачи воды хоть и разработаны, но накануне дождик прошел и, хоба, вводить ограничения на подачу воды, которой осталось на 90 дней, якобы пока не будут. Прочтите сам документ. Тем временем сектанты РПЦ в Крыму проводят “молебны о ниспослании влаги” с небес

3. Вслед за жителями Симферополя начали паниковать жители Сакского района, которые атаковали оккупантов вопросами о водоснабжении. Оккупанты в ответ стали успокаивать людей, мол, проблем с водой нет, но посоветовали бережно относиться к ее использованию

4. Новостройки в Симфере растут как грибы. Понаехи покупают на стадии строительства красивые обещанки. В итоге одна строительная компания на выходе выдает некоторые квартиры в доме без газа, аргументируя тем, что там вдруг не стало технической возможности. Я сказала: подождите, скоро будут сдавать дома без воды… В нынешней ситуации все к этому идет.

5. Путин приказал снести капитальные строения в Крыму, которые “возведены с нарушением российского или регионального законодательства”. Камни с неба все крупней

6. 19 ноября 2019 года жители Евпатории напали на пропагандонов “Крым-24”, которые приехали, чтобы снимать липовый сюжет на Колхозном рынке. Вчера оккупанты посадили на 1 год и 6 месяцев одного из евпаторийцев, решившего кулаками проучить лживых скотов

7. Секретные протоколы Олега Зубкова: “Раскрываю секрет о переговорах в Москве и о том самом протоколе. Олег Зубков и Министерство Экономики рф подписали протокол, в котором ему пообещали увеличить территорию парка львов Тайган на 50 га, дать новую землю под парк слонов, сохранить буквы и многое другое. Но было одно условие — протокол секретный и на него поставили гриф "о не разглашении", с целью не порочить крымскую власть в лице Сергея Аксенова. Вероятно, Зубкова скоро отпустят, но зная боевой характер Олега, он начнет "мочить" Сергея Аксенова. На это и рассчитано. Потом Сергей Аксенов отрапортует в Москву: "Видите, мы же говорили, что Зубков недоговороспособен, он интриган и т.д.". В общем, передайте Зубкову, как выйдет, пускай держит язык за зубами или потеряет всё. Всё от слова абсолютно! Вывод: его скоро выпустят с целью, чтобы он осветил протокол. (Зеленая зона (на карте) — это Тайган; красная, розовая и желтая — 50 га, которые пообещали ему выделить за молчание) П.С. Версия о том, что Владимир Константинов мстит за керченских матрешек отпадает, он тут ни при чем, так как Аксенов три года мочил Зубкова через суд Белогорска. Ни один судья Белогорска не вынес бы это решение без команды главы Крыма, так как Белогорский "суд" является карманным и подчиняется ЛИЧНО Сергею Валерьевичу”, — написал соратник Зубкова и коллаборант Константин Ерманов из Керчи, который вместе с Зубковым вступил в оккупационную партию “Родина”, а также был одним из лидеров созданной россией ОПГ “самооборона Крыма”. Награжден медалью за захват Крыма

Новости В Донецке уже открыто работает оккупационное правительство

8. Предавший Украину бывший “мэр” Евпатории Андрей Филонов и предавший Украину Олег Зубков сидят сейчас в одной камере… Сидят двое в камере, и один другому говорит: — А помнишь, как мы в 2014-ом триколорами махали? — Помню, а ты? — И я помню

9. Вой ватницы, которая собственноручно уничтожила детство своего чада: “Анонимно, пожалуйста. Кто не знает, в Ялте существует военно-спортивный клуб "Стрелок". По правде говоря, ничего спортивного в этом клубе нет и не было. Одна строевая, стрельба и сборка-разборка автомата. Когда отдавала сына в этот клуб, то никаких подозрений и быть не могло. Но после пары месяцев начала подозревать неладное. Ребёнок после посещения клуба сам на себя не похож, и порой даже проявляет агрессивные выпады в сторону меня и отца. И это не единичная проблема моего сына, агрессия у детей в такого рода кружках встречается поголовно. Да, я дура, что добровольно отдала ребёнка в "Стрелок", думала, воспитают в нём характер и т.д. Но нет! В авторитетах у них уже на первом месте руководители в кружке, а не родители. К примеру, сын в ответ на замечание позволяет себе дерзость в мою сторону, мол, "ты мне не командир". Получается, что у школьников воруют детство”

10. “Моряки Черноморского флота приняли присягу на площади Свято-Владимирского собора в Херсонесе”. Прикольно, наверное, на ворованном клятвы приносить

11. Мусор начал охранять природу от мусора: оккупанты в Севастополе подключили ряженых кизяков к охране Килен-балки от сброса мусора замостовыми строителями. Преступные группы кизяков дежурят также в районе Черноречья, на Северной стороне и в Байдаркой долине

12. Уничтожают все: февраль в оккупированном Симеизе начался продолжением вырубки краснокнижных можжевельников. Очередное варварство засняли местные жители. Ялтинцев это возмутило, ведь можжевельники вырабатывают уникальные фитонциды, которые способствуют излечению от многих заболеваний. Жители Симеиза говорят, что, несмотря на громкие заявления оккупантов, ситуация с каждым годом становится только хуже

13. Ялта. Понаехавшая саранча погрызла основание стелы городов-побратимов. Не помогло и колхозное усиление металлическими уголками. Надо было облить эпоксидкой?

P.S. “Севастополь. Разговорился с одной женщиной. Её муж в 2014 году был яростным сторонником аннексии. Даже медалькой награждён и в Миротворце зафиксирован. За первые пару лет поднялись, заплыли подкожным жиром — машины, ремонты, понты. Теперь сидят в суровой жопе. Бизнес почти порвали понаехавшие матёрые тамбовские волки. С мужем постоянные скандалы. Долги. Путина теперь ненавидят. Россию презирают. Глазами ищут, куда свалить. Сами себя ни в чем виноватыми не считают. Говорят, что их обманули. Патриоты, одним словом”.

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