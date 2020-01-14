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14 января • обновлено в 05:54
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Продались за чечевичную похлёбку

1.2т

1. Дочь политзаключенного Муслима Алиева, Гульсум Алиеву, оккупанты задержали на админгранице между Крымом и Херсонской областью и отвезли в отделение полицаев в Армянске. Ранее Гульсум Алиеву уже подвергали репрессиям за ее активную гражданскую позицию

2. Комитет ООН опубликовал свою оценку действий российских оккупантов в Крыму. В ней говорится, что россия продолжает применять законодательство и административные меры, которые дискриминируют этнические группы и коренные народы, в том числе в вопросах гражданства, изучения украинского языка, регистрации религиозных сообществ и деятельности крымскотатарских органов самоуправления, включая Меджлис

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3. В оккупированном россией Крыму металлические ограждения автомобильного моста рухнули на ж/д пути в районе железнодорожной станции “Инкерман-1”. Обрушение произошло за 3 часа до прохождения на этом участке скрепного поезда Севастополь-Санкт-Петербург

Новости Крымнаша. Продались за чечевичную похлёбку

4. Симферополь. Посмотрите, ВО ЧТО гавань превратила ДВУМЯ паровозами наш вокзал! Капец. Если вы опаздываете на поезд/электричку, то, наверняка, опоздали. На вокзал с привокзальной площади теперь только один вход. ОДИН! Мечта террориста: “Справка для тех, кто не жил в Крыму зимой — в отсутствие солнца — тут постоянно сырой, ветреный холод. Стоять на улице (прим — в очереди на шмон) на сырющем, ледянющем, мокрющем промозглом ветру — удовольствие ниже среднего, больше похожее на упражнение на выживание”, “Я — местная, и тоже возмущена. До поезда (прим — электрички) мне оставалось еще 5 минут, и как всегда пошла через арку напрямик к перрону. Меня не пустили. Заставили зайти в вокзал через рамку, потом на эскалатор. И в итоге я не успела на свой поезд. Я потеряла еще 30 минут. И плевать им на нас. Это надо было видеть, как на перроне остались люди пожилого возраста, которым было не в силах преодолеть такой маршрут к своему поезду”, “А пожилые еще и с тележками и сумками”, “Раньше (прим — до оккупации) не было такого, чтобы вы знали”

5. Коллаборанты, на выход! Оккупанты притащили очередного зажратого понаеха из Краснодарского края и назначили его главным по торговле в Ялте. Мзду с торговцев будет собирать оккупант Алексей Пономарев. Т.н. “глава” города Иван Имгрунт, притащенный оттуда же, подтягивает своих

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6. Коллаборанты, на выход! Оккупанты назначили “Начальником управления городского хозяйства и природопользования” Феодосии понаехавшего 3 года назад из Оренбурга в Крым Андрея Новокрещенова. Замещение населения продолжается

Новости Крымнаша. Продались за чечевичную похлёбку

7. Предатель Александр Талипов из Феодосии скулит, что оккупанты, которым он помогал захватывать Крым, угробили город: “Вернулись в Феодосию. Какой же контраст. Бедный, древний город, я думаю, еще веков 20 назад он был наряднее и чище. Я живу в Феодосии с 2002 года. Никогда, никогда город не был в таком состоянии”. Специально для Талипова: не веков 20 назад, а каких-то 5 лет назад город был “наряднее и чище”. Не бойся, урод моральный, говори как есть!

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8. В окупованій Євпаторії є 3 монументи, присвячені євпаторійському десанту. Цього здалося замало, і окупанти відкрили ще пам’ятну дошку. Як завжди покликали путлєр’югенд з дідами на дрючках, попа-розкольника, а також оркестр з поліцаями. Діди-небіжчики задоволені: побідошаленство набирає хід

9. Даже крымские ватники считают, что в 2020 году и без того обедневшие крымчане поймут, что до этого мы еще жили хорошо. В общем, прочтите, а то некоторые мне пишут, что я и другие проукраинские крымчане все выдумываем и высасываем из пальца. Здесь мнения после заявления Гоблина о том, что в Крыму 17% бедных — прочувствуйте величие и вставание с колен:

— Ватная общественница из Феодосии Лариса Курашкина: “Во время "крымской весны" мы доверили Сергею Аксенову наш Крым. Но теперь понимаем: с ним ничего не получится! Он не государственник! Он не мыслит государственным масштабом, а мыслит меркантильным”;

— Ватная активистка, предприниматель в сфере туризма из Судака Наталья Кириченко: “При существующей налоговой политике откуда у граждан может быть достойный доход? Принятый "закон Хованской" о запрете сдачи жилья внаем ставит крымских предпринимателей вне закона. Сбивает с толку квартиросдатчиков — что делать, как зарабатывать в 2020 году, когда сплошное нельзя? Я считаю, мы еще хорошо жили и зарабатывали, пока в Крыму российские законы не работали в полную меру, пока все роснадзоры, росконтроли, ФМС и другие органы лояльно относились к невыполнению великого множества требований к предпринимателям, не включали на всю мощь свои карательные функции. Был переходный период, а что изменится в этом году? Туризм и все, что вокруг него, это основной доход крымчан. Как он может увеличиться или хотя бы не упасть при существующем положении? Всем уйти в тень? Не получится. Высокие цены на продукты и лекарства — это беда, но сохранить уровень жизни крымчан, я не говорю уже, сделать лучше, при существующем положении дел — утопия”;

— Ватный активист из Симферополя Роман Лесниченко: “К сведению Аксенова и других чиновников довожу, что у нас не 17% нищих, а практически все население. Если зайти на сайт "Википедия" и почитать статью о том, что такое "средний уровень" и какая зарплата нужна, чтобы быть этим среднем уровнем, то там видно, что для жителя США средний уровень — это 55 тысяч долларов в год на человека, что соответствует их среднему классу. Если почитать там про россию, то там написано: 15 тысяч долларов в год на человека! А теперь, если перевести эти деньги в рубли, то мы получим где-то 90 тысяч рублей в месяц на человека. Вот что значит средний класс. И такой доход есть только в Москве и Санкт-Петербурге, но не в Крыму. Аксенов сравнивает наш доход, наверное, по меркам Африки, при том, что даже в некоторых странах Африки он выше. К сожалению, мы, крымчане, почти все — бедные, просто нищета по мировым меркам. Российская статистика — это уже давно сплошная политика, пропаганда и игра в красивые цифры для "царя" и его выступлений”;

— Активист общественного движения “Свободный Крым” Решат Меметов: “То, что сам Аксенов публично признает проблему уровня жизни крымчан, говорит о многом. Значит, умалчивать это власти уже не в состоянии. И на то есть весомые причины: уровень жизни крымчан падает, и чтобы видеть это, не нужно быть экспертом. Люди экономят на еде, чтобы купить одежду и оплатить коммунальные услуги. Пенсионеры вынуждены искать дополнительный доход, так как на пенсии можно лишь выживать. Бюджетники ищут вторую работу или подработку. Но и здесь проблема — зарплаты такие низкие, что порой экономически нецелесообразно вообще идти работать за такие копейки. Проблема очень серьезная и страшная. Думаю, что в современных реалиях она будет лишь усугубляться”

P.S. “У знакомой сын после вуза полгода не мог найти работу по специальности. Но зато вакансии всегда есть в воинских частях. Устроился туда. При окладе в 12 тыс. рублей (с доплатами пообещали тысяч 20) — получил статус невыездного + написал “отказ от украинского гражданства”. Так продасться за чечевичную похлебку. Фу…”.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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Peker Vladimir
Peker Vladimir
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Peker Vladimir, читай ще, доки не зрозумієш.
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