1. Оккупанты изменили приговор украинской активистке Ларисе Китайской, осужденной за публикации в социальных сетях, уменьшив условный срок лишения свободы на два месяца — до 1 года и 10 месяцев . Изменили срок и Владимиру Балуху, скостив 2 месяца тюрьмы, где он сейчас находится. В августе Владимира посадили на 3 года и 7 месяцев за украинский флаг на собственном доме

2. Керченскую больницу № 2 обнесли забором, поставили блокпост с орками и металлоискатели. ЗОНА!!! Местные жители в шоке

3. Кто не видел в роддоме рамок металлоискателя??? А я видел сегодня в Симферополе в перинатальном центре.

4. Грунт под основанием путепровода по улице Орджоникидзе в Керчи уходит вместе с оползнем. На фотографиях видно, что земля ушла вниз, обнажив железные сваи. Это результат четырехлетнего движения фур и колонн военной техники оккупантов на мосту в Аршинцево

5. Автоподходы к мосту через Керченский пролив подорожали ещё на миллиард рублей. Ротенберги и путенберги одобряют. Хорошие аппетиты у ОПГ “Озеро”

6. Ватник написал: “Подумайте только, сколько всего сделалось в Крыму за пару лет! Мост, аэропорт, электростанции, дороги, школы и детсады!!! Да раньше бы одну школу лет 5 строили, а об электростанциях и речи быть не могло!! И всему этому мы обязаны россии и конкретным людям в Евпатории, Крыму и россии!! Анонимно опубликуйте!!”. Ответы: “Чо анонимно? Дай людям шанс тебе дураку в глаза посмотреть”, “Просто в мосте, аэропорте, электростанциях мы не нуждались — вот и не строили!”, “Ох и дичь, автор”, “Прям вот ни разу не пост к выборам”, “Остановите стройки, сделайте ДОРОГИ, умоляяяю!”, “Да, и вместо еды с утра смотришь телевизор, и хватает на целый день”. В комментариях разразился срач. Больше всего “успехов” видят из-за поребрика. Некоторые написали, что до оккупации “жили в каменном веке и не хватало на еду” — в основном это тролли

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7. Хйло заявило: “Все говорят о правах человека, а крымчанам фактически заблокирована выдача виз. Это их наказывают за их выбор? Как это смотрится с точки зрения прав человека? Что это такое, как не двойной стандарт?”. Даже вата орет с этого упыря, стоя в очереди за безвизовыми украинскими паспортам в Херсоне

8. Особо упоротые ватники, ожидая путина, публиковали в соцсетях феерические картинки, на которых вместо Иисуса Христа изображали путина, и писали: “А представьте, реально путин по воде придет. Пешком”

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9. Путин назвал пытки, похищения, убийства, зеленых человечков с оружием из военторга и аннексию “уроком настоящей демократии”. Сцарь выделил на согнанное стадо 30 секунд. Полный крысиный текст шизофреника со вчерашнего митинга в Севастополе читайте по ссылке

10. Севастопольские пропагандоны в статье под названием “Как мы ходили на путина смотреть” написали: “Чтобы попасть на площадь, пришлось отстоять около 40 минут в очереди на досмотр. В правительстве говорят, концерт посетило около 40 тысяч человек. И это похоже на правду. Металлических рамок не хватало. А еще не хватало доброжелательности людей друг к другу. Были ли здесь организованные военные? Конечно. Были ли здесь организованные бюджетники? О да, и не только местные — судя по флагам республики Крым, на площадь Нахимова приехал, кажется, весь трудовой Симферополь. Сразу после выступления путина толпа схлынула. От нее отделилась колонна с флагами, чтобы сдать их в "пункт приемки". Вообще, нигде так, как на подобных мероприятиях, не осознаешь свою малозначимость. Пока тебя грубо отпихивают в сторону дружинники, прокладывая живой коридор для музыкантов, ты оглядываешься, стараясь зацепиться за чью-то улыбку, как за спасательный круг. Как бы там ни было, впечатлить президента массовостью организаторам наверняка удалось”. Кроме того, пропагандоны добавили, что стадо рабов даже ревело от экстаза, крича “спасибо”

11. Вата комментирует вчерашний шабаш: “Очень пожалела, что пошла! Даже не предполагала, что у Дома пионеров бабку будут раздевать при всем честном народе чуть не до трусов!!! Жесть!!! Да ещё из-за этих знаменосцев нихрена не увидела! Ни попить ничего, ни туалетов!!! Больше моей ноги и моих близких на пл Нахимова в праздники не будет!!!”, “Почему никто не говорит о давке, которая началась после путина? Это было ужасно! Детей давили, проход закрыли, люди перли сзади. Я на выборы не иду! Научитесь уважать севастопольцев! Никогда такого не было! Дети орут! Все в шоке! Просто шок от сегодняшнего выступления! Чуть не померли в этой толпе! Так скажите в рупор, что пока путин не улетит, все стойте! Нет!!! Толпа ринулась на выход, а там не выпускают! 21 век, ребята!!!”

12. В соцсетях некоторые ватники добавили выступление путина в “Чёрный список” на паблике под названием “Жесть Севастополя 18+”

13. Путин вчера сказал, что обнимает крымчан, и даже продемонстрировал, как он это делает. Дорогие гардемарины! Вот вам всем подарочек — обнимашки “родной гавани”! Разве Украина вас так обнимала? Никогда! А эти дачи, земля, дома, квартиры, деньги, бизнес, свобода, цивилизация — пыль на ботиночках царя!

14. Оккупанты боялись, что нужное количество любящих путина в Севастополе не наберется. Поэтому недостающее число массово свозили в город автобусами. Интересно, им хоть заплатили? (прим. Нет, не платили, а приказали).

15. У некоторых предвыборная шизофрения уже в печенках сидит: “По телеку реклама с выборами уже дошла до идиотизма. Не пойдешь — тебя машина собьет, либо диван случайно упадет… То зеков на участок тащат, то свадьба в воскресенье спешит (хотя загсы не работают). Может, пора вспомнить про право НЕ ХОДИТЬ? До 18 будут мозги выносить, а после еще месяц результаты обсуждать”. Ответы: “Имперцу нужна ТОЛЬКО явка. Результат нарисуют”, “Хера туда идти? Вам вангануть результаты заранее?”, “Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать”, “С результатами все ясно, но интриги какие-нить полюбасу замутят. Чтобы выглядело как по-настоящему”, “Вы че всерьёз обсуждаете выборы? Бросьте. Посвятите время более полезным вещам. Тут уже все решено. Нет — предрешено. Откройте свои глаза”, “С такими постами в этой группе начинает казаться, что она чуть-чуть проукраинская”, “Группа, которая позиционирует, что таки скоро рашка фсьо”

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16. Частных предпринимателей в Севастополе оккупанты обязали отчитаться перед т.н. “правительством” города о количестве тех, кто примет участие в “выборах” и кто откажется “голосовать”

17. Сегодня разносили приглашения на “выборы”, но почему-то напоминало это повестки в суд за своей совестью.

18. Террорист Захарченко прибыл в Крым с оккупированной россией части Донбасса. Будет принимать участие в шабашах оккупантов, посвященных четвертой годовщине аннексии полуострова. “Гражданская война”

P.S. Признаюсь, сегодня было как-то особенно неприятно открывать ватные паблики, предвидя тонны радостных комментариев после вчерашнего наезда путина в Крым. Но, к моему огромному удивлению, практически не увидел никакого восторга. Думаю, что многие испытывают омерзительное послевкусие ликования.