1. Правительство Украины 7 января подало иск в Европейский суд по правам человека из-за захвата россией украинских военнослужащих в нейтральных водах Черного моря.

2. В Крыму при строительстве трассы “Таврида” оккупанты уничтожили древнюю крепость с “исконно русским” названием Керменчик-Бурун.

3. Жители Севастополя радуются оккупационному гауляйтеру, засланному путиным: “Разыскивается!!! Губернатор-техноКРАД. Особо опасен!!! Уничтожает целые РЕГИОНЫ!!!! Унижает коренных ЖИТЕЛЕЙ!!!! В случае обнаружения казнокрада — ГНАТЬ ИЗ ГОРОДА” — плакаты с таким текстом и изображением Овсянникова появились в общественных местах Севастополя.

4. Новые безграмотные надписи появились на стенах симферопольских зданий: “Аксенов вор!!! В одставку!!!”

5. Вопрос на крымском паблике: “Кто выезжал из Крыма в Украину, подскажите, как долго стояли на границе и нет ли проблем с обратным въездом?”. Ответ местного: “Сегодня, Каланчак, все нормально. Много людей со стороны Украины, все возвращаются”. Ответ понаехавшего из Санкт-Петербурга: “А что делать там?”. Для понаєха поясню — Різдво ж. Кримчани їздили у канонічних церквах Христа славити. Бо до сектантів йти — то гріх. Для карми не корисно! А если серьезно, как же их корчит от тем украинского гражданства крымчан. В любом контексте.

6. Паблик Ялты о главном: “Паспорт Украины в мире сейчас ценится!”, “Кем?”, “Есть официальный рейтинг паспортов”, “А у нас даже Сбербанк боятся открыть!”. Добавлю, по итогам 2018 года Украина занимает 41 место в рейтинге паспортов мира. Для украинцев по безвизу доступны 128 стран. За 2018 год Украина получила безвизовый доступ еще в 14 стран, поднявшись на три позиции в рейтинге паспортов мира.

7. Гардемарины так и не попали в сакральные Херсонесы на Рождество. Не плачьте! Коли Крим повернеться додому, до КАНОНІЧНОЇ церкви, яка в Херсонесах і з’явилася, в храм вас пускатимуть цілодобово — гріхи замолювати. Та і прибрати там треба вже… Приходьте. До некоторых ватников дошло: “От посещения бывшего нашего Херсонеса теперь ощущение, как будто холопы пришли у баринов просить дозволения тихонечко постоять у стеночки”.

8. Этот директор поломался! Несите следующего! Севастополь возненавидел нового понаехавшего директора Херсонеса Елену Морозову, засланную из Санкт-Петербурга. Рашистка продержалась меньше месяца. Причина: не пустили опаздунов на всеночную во Владимирской собор.

9. Пока жители острова невезения клянут оккупантов из-за неочищенных от снега и льда дорог, оккупанты заявили, что очистили 19 000 км (!!!) дорог в Крыму. Для сравнения: расстояние Симферополь-Киев — 823 км, Евпатория-Керчь — 309 км, Ялта-Джанкой — 176 км. Тем временем на неочищенных дорогах в сугробах застревают и кареты “скорой помощи”.

10. Снег принес в Крым и новые блэкауты, которые уже несколько дней происходят по всему полуострову, погружая во тьму дома десятков тысяч жителей. Энергомост слишком чувствительный попался. Оккупанты традиционно отчитались, что электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах, но света как не было, так и нет, а кое-где — уже двое суток.

11. Немного новостей говени из Ялты: “Люди, будьте очень осторожны ночами на улицах города!!!!!!! Вчера, около десяти вечера, мой муж возвращался с работы и на него напал мужик с кухонным тесаком!!! Со всего размаху хотел ударить им мужа в живот! Он чудом увернулся и остался жив и здоров. Спасибо Богу, что уберег его. Мы до сих пор в ужасе от всего произошедшего. Произошло все это прям на пятаке на Кривоште. Храни вас Бог от всякой нечисти. С Рождеством Христовым!!!”.

12. Оккупанты сообщили, что в Рождественскую ночь происшествий в Крыму не было. Если не считать сгоревшее в Симферополе авто и стрельбу в Массандре, пгт Отрадное. Стреляли понаехавшие из Осетии, на которых позже прибывшие на место полицаи отказались составить протокол, ибо страшно. Приехал хрен в погонах и увез понаехов с собой. В новостях об этом, естественно, ничего нет. Руцкий мир во всей красе.

13. Понаехавшей из россии в Ялту актрисе Анастасии Микульчиной уже третий раз не повезло в Крыму. Квартиру рашистки обокрали перед Новым годом. Напомню, в 2014 году понаехавшая купила таунхаус. Долгое время длилась волокита с документами, в ходе которой аферист-застройщик умудрился переписать землю на “третьих лиц”. Позже у рашистки отжали построенный ею ресторан. Отжали со словами: “Настя, прости, остынь, потому что начнется "Тарантино", здесь девяностые".

14. Очередной прорыв: “Крым возглавил рейтинг регионов россии с самой низкой выживаемостью бизнеса”. Местные прокомментировали: “Да как тут выживешь, если сегодня дали создать, а завтра забрали. Как у меня с Колизеем. Уже 2 года сужусь с любимой администрацией Симферополя. Зато очень отрезвляет”, “Вы что? Это агенты Госдепа мешают бизнесу, чтобы подставить Аксенова!”.

15. Севастопольская ватка понаехавших россиян, засевших во всех кабинетах, снова с фашистами сравнила: “Люди, кто из севастопольцев знает, как можно повлиять на наши органы ФМС или тех, кто оформляет патенты для беженцев из Украины? Сегодня моя приятельница, которая вынуждена проходить эту унизительную процедуру со снятием отпечатков пальцев, просто плакала мне в разговоре. Мало того, что надо неделями ночью писаться в очереди, чтобы точно попасть в нужную дату на прием, так там эти чиновники, как фашисты, принимают грубо, обращаются сугубо на ты, помыкают людьми как преступниками. Я в шоке от услышанного. А ведь это уважаемый человек, женщина, и не молодая. Как можно так над своими же глумиться? Помогите, неужели нет управы на хамов от власти?”.

P.S. “Зато очень отрезвляет” — написал ватник, у которого отжали бизнес. Отрезвление — это процесс, который россия запустила с первых дней оккупации Крыма, который все больше и больше погружается в реалии “русского мира”, все дальше и дальше отталкивая от себя своих вчерашних адептов… Все равно никогда не перестану удивиться тому, что предатели ждали от россии чего-то другого.