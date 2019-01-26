1. Оккупанты приговорили 24-летнего крымского татарина Февзи Саганджи к 10 с половиной годам лишения свободы. По версии оккупантов, Февзи с января 2016 года действовал в рядах “крымскотатарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана” https://ru.krymr.com/a/news-prigovor-v-krymu-sud/29730011.html

2. Украинскому активисту Владимиру Балуху оккупанты в лице т.н. “судьи керченского городского суда” Александра Ковалева отказали в условно-досрочном освобождении. Представители колонии заявили, чтоадминистрация не поддерживает условно-досрочное освобождение Балуха ссылаясь на то, что он находится в колонии менее 6 месяцев, и за этого период “его личность недостаточно изучена”. “Помощник прокурора” Геннадий Трофимов выступил против УДО Владимира, так как за время его нахождения в СИЗО оккупанты повесили на него “51 нарушение”. Балух отказался участвовать на сегодняшнем судилище, назвав его цирком https://crimeahrg.org/kerchenskiy-sud-otkazal-ukrainskomu-patriotu-baluhu-v-uslovno-dosrochnom-osvobozhdenii/

3. Оккупанты в Севастополе признали, что “Севморпорт” терпит убытки в связи с полезными санкциями и сокращением грузоперевалки с почти 6 млн тонн в 2013 году до чуть менее 200 тыс тонн. Вата, как там ваши Искандеры? Не загнулись от ржания? Кстати, есть вероятность, что на помощь санкциям пришли понаехавшие из Москвы управленцы, которые подвели предприятие под банкротство, чтобы за копейки отдать его очередному путинскому олигарху. И стало известно о том, что новым главой “Севморпорта” оккупанты назначили Валерия Склярова, но скандалы и дерибан на этом не закончатся.

4. За 2018 год количество крупного рогатого скота в Крыму снизилось на 6%, коров — на 10%, птицы — на 34%. В сравнении с 2013 годом поголовье скота снизилось на 20-30%: свиней стало меньше на 20%, овец и коз — на 23%, птицы — на 28%, крупного рогатого скота — на 29%. Крымчанин добавил: “Зато поголовье крупного безрогого скота множится в неподдающихся учёту количествах”

5. Беспощадный бунт гардемаринов: ватники в Севастополе вышли на одиночный пикет, “дерзко” протестуя против оккупанта Овсянникова, который “уничтожает наш Севастополь и завоевания русской весны”. Что за завоевания — мне пока не ясно

6. Пожар на танкерах MAESTRO и CANDY, которые использовались оккупантами для транспортировки ворованного украинского газа в Сирию, продолжается пятые сутки

7. Вот так и происходит замещение населения на оккупированных территориях. Понаехавшие, чувствуя разницу в менталитете и негативное отношение к себе со стороны местных жителей, предпочитают на работу брать таких же понаехавших, как и они сами: “Приехал недавно в Симферополь из Перми. Все вроде нравится, люди хорошие, природа красивая, а вот с работой прям беда какая-то. То одни обманут, то другие. Что за люди такие?”. Ответы: “Ну что, понеслось! Понаехало, здесь самим работы нет!”, “"Все вроде нравится, люди хорошие" — это ты точно к нам приехал?”, “Тоже такой вопрос возник”, “Может, он в параллельную вселенную заехал?”, “А в Перми что не так с работой? Мне кажется, сейчас везде так, особенно, когда заметят, что ты не местный”, “(Понаехавшая) Мы, наоборот, ТОЛЬКО НЕ МЕСТНЫХ БЕРЕМ на работу. Местные уж очень ленивые. Мы с Березников, уже 4 года как в Крыму, с местными работать тяжеловато, менталитет такой”, “(Понаехавший из Ульяновска) Это точно! Мы тоже ПРИОРИТЕТ ПРИЕЗЖИМ отдаем”, “Может, это у вас менталитет хреновый, и это с вами тяжело работать? Смотрю, столько недовольных приезжих, прям ужас! Езжали бы вы обратно, туда, где много работы и где с людьми удобно работать. Мы только рады будем. Заепали уже понаехавшие”, “Понаехали!!!”, “Симферополь не резиновый”, “(Понаехавший) У них тут девиз по жизни: не нае*ёшь — не проживёшь!”, “По-моему, этот девиз действует по всей территории россии”, “Такие, как ты, понаехавшие, и на*бывают”

8. Севастопольской ватке пытались впарить, что понаехавшие — это благо. А если что-то не устраивает, то всегда можно уехать в глухую деревню, каких в россии — бесчисленное количество. Про “развитие города” просто поржал: “Считаю, что места в Севастополе хватит всем желающим, которые приезжают на постоянное место жительство. С приездом новых жителей оживились многие районы, да и правительство поэтому старается создать инфраструктуру в этих районах. Город развивается огромными темпами, теперь не нужно уезжать в Москву или за границу, а наоборот, люди стараются перебраться поближе к морю, и многие успешные бизнесмены развивают свой бизнес именно здесь. А кто не привык к городу-миллионнику, всегда может перебраться в глухую деревеньку, таких в стране очень много”. Ему ответили: “Как всем может хватить места, если ни инфраструктура, ни дороги с развязками, ни количество больниц, школ, садиков не рассчитаны на ваш миллион? Город строился как военная база, а не как курорт, поэтому много своих особенностей, которые практически невозможно исправить, да и никто этого делать не будет! Почему это местные, которые не привыкли к каждодневным пробкам, должны в глухие деревни ехать? Может, вы у себя останетесь? Я не пойму, у нас прирост населения, как в Китае? Почему все слетаются только в Севастополь как пчелы на мёд? Много других городов Крыма”

9. “Главным архитектором” Ялты оккупанты назначили Елену Орлинскую, которую притащили с Сахалина. На очереди — Камчатка и Чукотка. Местные, на выход! На ваше место тащат невостребованный и самый конченный неликвид россии

10. Представляю Крым с безвизом, лоукостерами, Казантипом, супер дешевизной. Какой крутой был бы щас движ в Крыму. Сегодня под настроение за 40 евриков в Дюссельдорф, завтра с утреца обратно. Мммммм… Будь ты проклята, тупая вата!

P.S. “Моему отцу — за 80. В 2014 году он сказал: “Одних освободителей и полицаев в детстве я уже пережил. Надеюсь, и этих переживу”.

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