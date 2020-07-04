1. Оккупанты напомнили, что жители Крыма являются крепостными рабами и заложниками, а потому — попытка покинуть зону отчуждения по украинскому паспорту повлечет за собой штраф до 5 тысяч рублей, взятие на карандаш в ФСБ и запрет на выезд с оккупированного россией полуострова

2. Нацист Александр Горный — один из наиболее мерзких ксенофобов, появившихся в Крыму с момента его оккупации россией. Его ненависть к крымским татарам с благословения Кремля носит патологический характер: “Ишаки заблеяли свою старую песню. Отрабатывают косточку СБУ и Госдепа. Надеюсь, Муждабаев, Чубаров и Джемилев с компанией и пособниками никогда больше не попадут в Крым, в россию. Буйных и воющих сородичей ишачков надо с вещами высылать к северному соседу, к которому они неравнодушны и имеют второй паспорт. Нам это офигевшее дерьмо не нужно. Итак заср*ли Крым своим беспределом”

3. Оккупанты сегодня оцепили овощной рынок в Ялте и никого не выпускали без шмона и проверки удостоверения личности. Подобные рейды в оккупации — не редкость: “Кто знает, что за ОБЛАВА сегодня была на овощном рынке и в связи с чем? Я еле ноги унес обходными путями”, “Периодически такое устраивается. Пару раз заставала такой псевдоРейд, когда гребут всех нерусских с их точек и запихивают в бобик”, “Уже облавы начались”, “Тех, кто был против”, “Шуршала ФМС”, “Добро пожаловать в новую страну”

4. Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт по делу “судьи”-предательницы из оккупированного Севастополя Ольги Прохорчук. Изменившая присяге и Родине коллаборантка объявлена в розыск

5. В Севастополе стремительно растет число онкобольных — 532 случая на 100 тысяч населения. Только за последних два года оккупации этот показатель вырос на 20%. Оккупанты поставили Севастополь на 10 место по росту числа больных раком. Это и сраная еда российская дает о себе знать, и масса всякого облучающего барахла ихтамнетов, и жизнь в постоянном стрессе

6. И в подтверждение моих мыслей из предыдущего пункта: оккупанты в Севастополе построят еще одну мощную РЛС для противоракетной обороны — “Учитывая актуальность развёртывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году. Такая станция способна получать данные на расстоянии до 6 тысяч километров”

7. Коммунякам в Севастополе оккупанты разрешили помитинговать 4 июля и пожаловаться на “несправедливость, притеснения, подлоги и обман со стороны властей”. Скулят о том, что люди волочат нищенское существование и лишены прав. Все, как в совке — чего жалуетесь?

8. Житель Симферополя комментирует заявление Гоблина о том, что клянчить воду у Украины больше не будут: “Самодурство высшей степени! Водохранилища полупустые. Жителям Крыма поступает грязная вода. Весь осадок, весь ил со дна водохранилищ поступает людям в виде питьевой воды. Грунтовые воды Крыма не всегда чистые. Больше половины жилых строений не имеют центральной канализации. Нечистоты сбрасываются в грунт, попадают в грунтовые воды. Системы канализации изношены очень сильно. Более того, использование грунтовых вод может привести к карсту, к провалам грунта на больших площадях”

9. Проходил по набережной мимо Хансарая. Везде прям чувствуется крепкая лапа хозяйственного русского медведя. На фото — разрушенные плиты набережной конца 18 века. Наружу торчит древний известковый раствор

10. Не все в Ялте поняли, во что вляпался Крым: “Почему в этом году закрыли пляж МО? Я на него всю жизнь ходила. Даже при Украине получала пропуск в администрации. И все года, что мы россия, пляж отлично работал!!! Что изменилось в этом году? Зачем его закрыли???? Он чему-то перестал соответствовать? Или всех людей для массовки хотят запихнуть на Массандровский пляж и Интурист? Что случилось с пляжем под рестораном “Крым”??? Почему доступ к морю стал закрыт???”, — скулит ватница

11. Как похорошела набережная Ялты при говени! Гуляющие теперь могут любоваться прекрасными ларьками с тыла, а не этим надоевшим всем морем… Оккупанты установили на набережной деревянные будки для проведения очередной скрепной ярмарки. Жителей города снова трясет

12. В оккупированном россией Крыму выявили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 948 человек, в том числе 235 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 34 человек, в том числе 4 — в Севастополе

13. Ялта. Кореш рассказал, что слышал, как на Войкова местные ребята кричали “путин хйло”. Самое интересное, что Войкова находится в пяти минутах ходьбы от “главного управления МВД” на Морской.

P.S. Слышал, как два мужичка разговаривали между собой о “новых прядках”, которые пришли в Крым вместе с россией. Потом жаловались друг другу на то, что жить становится все сложней — и морально, и физически. Один из них в контексте “обнуляции” вспомнил слова путина, что Крым является “непотопляемым авианосцем”. На что второй без раздумий ответил: “Непотопляемый авианосец потопит россию”. И сказано это было с надеждой…

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