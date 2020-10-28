1. На 79-м году жизни покинула этот мир Алие Месутова — мама политзаключённого Руслана Месутова, арестованного оккупантами в июне 2019 года. Он проходит по делу “Алуштинской группы” и сейчас находится в СИЗО Ростова-на-Дону. С тех пор мать и сын не виделись и, к сожалению, больше не увидятся. Выражаю соболезнования семье крымчанина

2. Оккупанты в Крыму открыли административное дело в отношении имама Аблякима Галиева, которого обвиняют “в осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства”. В оккупации даже за совершение молитвы привлекают

3. Центр журналистских расследований в партнерстве с Центром по правам человека “ZMINA” начали новый спецпроект — “Как работают Крымские санкции”. В течение 2 месяцев журналисты опубликуют 6 исследований влияния санкций на различные секторы экономики оккупированного россией Крыма. Сегодня речь пойдет о финансах. По ссылке предлагаю ознакомиться с большим исследованием и рекомендациями к Украине и нашим западным партнерам

4. Япония выпустит марки с видами Украины. Продажа марок посвящена сотрудничеству Украины с городом Хино накануне Олимпийских игр в Японии. Фотографии Украины для этого проекта сделаны украинским фотографом Вячеславом Присяжнюком. На марках будут запечатлены знаменитые туристические места нашей страны, в частности — Тоннель любви в Ровненской области и Ласточкино гнездо в Крыму

5. Постановлением Богунского районного суда Житомира, приговоренный к 12 годам заключения за госизмену экс-депутат Верховной Рады АРК Василий Ганыш освобожден от отбывания наказания. Самый гуманный суд в мире

6. Выборов в Крыму нет седьмой год: оккупанты назначили нового врио главы оккупационной администрации Ялты. Умершего от короны Ивана Имгрунта заменили Артемом Мальцевым. Он является мужем гнуснейшей сепаратистки Ольги Ковитиди, которая заседает в Госдуре и приболела коронкой. Оба являются активными пособниками оккупантов не только в Крыму, но и на оккупированной россией части Донбасса. Находятся в розыске по статье о госизмене

7. Для этого рашистам и нужен был Крым: коллаборант Константинов радостно сообщил о новой воинской части, которую отстроили для российских военных в Перевальном под оккупированным Симферополем. И водичку сюда провели, а вы и дальше в тазиках купайтесь

8. В крымских водохранилищах вода продолжает убывать, а реки продолжают полностью высыхать. Так, Аянское водохранилище естественного стока, расположенное в южной части Симферопольского района, заполнено менее чем на треть при объеме в 3,9 млн куб метров. Аналогичная ситуация в Изобильненском водохранилище под Алуштой. За месяц оно уменьшилось почти на 1 млн кубометров. Сейчас здесь воды меньше половины при объеме в 13,25 млн кубических метров. Это водохранилище считается самым глубоким в Крыму. Максимальная глубина составляет 70 метров. Также полностью пересохла река Улу-Узень, которая впадает в Изобильненское водохранилище

9. Оккупанты вновь констатировали, что в Крыму дорожают продукты. При этом добавили, что остановить этот процесс они не могут. А помните, как вате лапшу вешали, что после строительства моста наступит всекрымский ценовой рай? Думаю, нужен еще один мост

10. Пропагандоны “Крым-24” пробрались в домовладение в Ялтинском горно-лесном заповеднике, чтобы снять свой очередной лживый репортаж. Но что-то пошло не так. Появился то ли владелец дома, то ли охранник и дал пропагандонам люлей. Те бежали без оглядки

11. Преступность в Севастополе выросла где-то на 300 000 штук лаптей. До оккупации такого прорыва не было. Ватный севастопольский паблик обсуждает ПЕРВОЕ место Севастополя в рейтинге оккупантов о росте преступности: “Преступность растет пропорционально росту количества приезжих и понаехавших. Тут все понятно и комментировать нечего”, “Преступность растет пропорционально обнищанию одних и обогащению других”, “Это только ваше мнение. При Украине тоже в лидерах были”, “Что-то не припомню, чтобы в голодные 90-ые мои друзья и знакомые стали на криминальную стезю”, “Понаехало всякого сброда сюда, поэтому и лидируем. Раньше такого не было”, “Было при Украине”, “Я при Украине в УМВД работал, такого не было никогда, даже в 90-ые годы, и такой низкой раскрываемости”

12. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 146 новых случаев коронавирусной инфекции (+2 смерти). В Севастополе — 62. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 10 795 человек, в том числе 2 099 в Севастополе. Умерло 195 человек, в том числе 58 — в Севастополе

13. В Меджлисе крымскотатарского народа призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и Мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить аннексированный россией Крым из-за “катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19”

14. Это джанкойская поликлиника. Люди толпятся в гигантской очереди и пытаются сдать кровь на анализы. Пандемические развлечения крымчан в говени… и просто геноцид

15. Костя Дзю, который боксёр, купил земельный участок в Оленёвке Черноморского района, строит там них*йовый такой дом. Нанял бригаду строителей из “даунбаса” для отделки, а те сп*здили у него кафель, ламинат, обои и съ*бнули в Ростов. Щас жена его подняла всех легавых района, чтобы нашли

16. Оккупанты тренируются уматывать из Крыма вплавь: в Керчи прошел заплыв “Доплыть до Победы”, посвященный 75-летию победобесия. Ноябрь на носу, а у этих маразматиков вечный девятомай. За что бы рашисты ни взялись, все у них превращается в дерьмо

P.S. “Ненавидите ли вы россиян так, как ненавижу их я? То есть, всеми силами души своей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, на которое только способны?”, — написал крымчанин. Ненависть разрушает, но именно с ней живут сегодня те, кто не по своей воли попал в оккупацию.

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