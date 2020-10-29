1. “В республиканской психиатрической больнице №1 в Симферополе человек, находящийся под следствием, совершил суицид. У покончившего с собой подследственного выявили коронавирус. Ситуация в отделении стационарной судебно-психиатрической экспертизы очень напряженная: ВСЕ врачи (прим — около 70 человек) заболели, а за пациентами следят только санитары. У 10 людей, находящихся под следствием, подтвердилась коронавирусная инфекция, и все они остаются в отделении”, — сообщил оккупант Андрей Козарь. Это то самое место, куда оккупанты отправляют людей, в том числе политузников, для проведения карательной психиатрии

2. Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ провели учения по обезвреживанию диверсионных групп на юге страны, в том числе на админгранице с временно оккупированным россией Крымом

4. С начала 2014 года сотрудниками отдела контроля воздушной обстановки разведывательно-информационного центра Воздушных сил ВСУ зафиксировано 225 000 случаев нарушения российскими самолетами воздушного пространства и госграницы Украины в аннексированном Крыму

5. Оккупанты обнаружили тела трех погибших членов экипажа танкера “Генерал Ази Асланов”, на борту которого произошел взрыв 24 октября в Азовском море. Погибшие обнаружены внутри взорвавшегося судна, которое отбуксировано в Керчь

6. Озарение? Ватная общественница из Коктебеля сыта камнями с неба: “Хочу обратиться к административным органам Крыма. Можете ли вы выставить на официальном сайте договор о вхождении Крыма в состав рф — с полными подписями синими чернилами и синей печатью Крыма? Мое мнение: Крым не вошел в состав рф. Госдума одобрила и подписала договор о вхождении Крыма, но Крым так и не подписал этого документа. На этом основании статус Крыма юридически не подтвержден никем, а значит, остается в составе Украины. Крымское руководство, руководимое ГРУ, начало выселение людей из Крыма. Это начало депортации?”, — воет Татьяна Карацуба Сеид-Бурхан, узнав о том, что оккупанты уже депортировали из Крыма 1000 крымчан

7. Оккупанты обвинили созданную ими же КЖД (вместо трясущейся от санкций РЖД) в том, что цены в Крыму после открытия моста не только не упали, но и выросли: “Стоимость не снизилась, а скорее, увеличилась с учетом использования железнодорожного транспорта. Как завоз сырья, так и вывоз продукции во многих предприятиях осуществляется железнодорожным транспортом. Тариф высокий (на услуги) установлен Крымской железной дорогой”, — заявил т.н. глава минпромполитики Крыма Александр Трянов. Гоблин грозно топает ножкой и грозится разобраться. Пропагандоны напомнили, что разобраться он обещал уже не раз, но, цитата, безрезультатно

8. Над Соколиной башней Ханского дворца начали сооружать навес. Скоро ждать демонтажа крыши и черепицы. Такое впечатление, что русня понаехала не с Севера-дождей-снегов, а из Сахары, где дождей и снега не бывает в принципе

9. Оккупанты снова бояры нажрались: “Представитель Крыма при президенте путине второй раз вносит предложение лишить Украину полноводного Днепра. Георгий Мурадов, вице-премьер министр Республики Крым, предлагает перекрыть реку Десну на территории рф, которая является притоком Днепра”

10. Варвары: в Белогорском районе оккупанты проводят подготовительные работы для строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода к насосной станции Белая. Оккупанты заявили, что эти объекты строят для снабжения Симферополя водой, которую планируют начать выкачивать в апреле 2021 года

11. Появились свежие фотографии пересохшего русла Северо-Крымского канала на севере полуострова

12. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 251 новый случай коронавирусной инфекции (+1 смерть). В Севастополе — 65 (+3 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 11 111 человек, в том числе 2 164 в Севастополе. Умерло 199 человек, в том числе 61 — в Севастополе

13. Севастополь. Ковидный госпиталь. Лежали втроём в палате, один умер, и никто его не забирает

14. Оккупанты в Севастополе не только зазаборили новое здание полицаев на площади Восставших, но и вырубили вокруг него почти все деревья: тридцатилетние ели, восточные туи и кустарники. Варварский снос деревьев объяснили “необходимостью выполнения антитеррористических мероприятий”. Это чтобы ни один украинский диверсант за кустом не спрятался. До аннексии Крыма и Севастополя россией здание на площади Восставших было общественным центром, в нем располагалась библиотека, курсы госслужащих, общественные организации, госучреждения. Оккупанты вышвырнули всех на улицу, здание отдали полицаям, обнесли все забором и выкорчевали деревья с кустарниками, цитата, “для лучшей

P.S. Комментарием нашего крымчанина о варварских действиях оккупантов в Севастополе завершу сегодняшний выпуск: “Ну вот, даже еще не дочитал, а по поводу деревьев я так и подумал, что (спилили) для "просматриваемости территории". Немецкие оккупанты тоже так делали”. Кстати, сегодня путин поддержал идею на законодательном уровне запретить сравнивать действия СССР и нацистской Германии. На воре шапка горит.

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