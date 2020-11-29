1. Сегодня День памяти жертв Голодоморов. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал: “В этот день склоняем головы в знак скорби и уважения к памяти миллионов украинцев, погибших от мучительных страданий в результате преступных действий Москвы, совершенных тогда с целью уничтожения украинской нации. В 2014 году Москва вновь совершила преступление против независимой Украины, оккупировав Автономную Республику Крым и город Севастополь, развязав военные действия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. История так распорядилась, что перед нынешним поколением Украины стоит задача окончательно освободить Украину от имперских притязаний Москвы, восстановив территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанной государственной границы, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь”.

2. “Тоді їх міг врятувати хліб. Тепер нас врятує пам’ять”. Свічка на підвіконні завжди горіла в цей день у нас. Дуже запам’яталося — спочатку у твоєму вікні і у 2-3 навпроти. Наступного року — у твоєму і 10-15 поруч. Ще через рік — твоє вікно і ледве не половина вікон у багатоповерхівці поруч. Сімферополь, який знає і пам’ятає, і це назавжди у душі.

3. Общественная организация КрымSOS в рамках кампании “Find and Free” провела 52-ю акцию в поддержку жертв насильственных исчезновений и их родных в Крыму. Из-за пандемии акция прошла в онлайн-формате, а именно в форме флешмоба “Голос (не)найденных”

4. Ватник жалуется, что из-за отвратительной мобильной связи у него сорвалась крупная сделка, т.к. клиент не мог до него дозвониться целый день. Ватник говорит, что это стало последней каплей. И шо теперь будет после этой капли? А вот что! Ватник грозится перейти с ихтамнетского МТС на одного из крымских операторов — Волна или Win. Потом ватник узнает, что все эти шарашкины конторы работают на одних вышках с одинаковым качеством, верней, его отсутствием. Вата — это диагноз.

5. До конца года оккупанты намерены пробурить еще 30 скважин, что только усугубит созданную рашистами водную катастрофу в Крыму.

6. Проблему воды в Крыму оккупанты решают с помощью шлагбаумов и грозных табличек: “В Байдарской долине перекрыли въезд ко всем водоемам, даже самым крохотным. Везде свежевкопанные шлагбаумы и грозные таблички”, — жалуется обитатель севастопольского ватного форума.

7. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 229 новых случаев коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 62 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 19 133 человек, в том числе 4 218 в Севастополе. Умерло 406 человек, в том числе 117 — в Севастополе.

8. Оккупанты заявили, что уже в ближайшее время начнут массовую вакцинацию от коронавируса в Крыму. Напомню, Песков на днях заявил, что путин не может быть привит российской вакциной, поскольку она не сертифицирована, т.е. не прошла всех испытаний для безопасного использования: “Президент не может использовать не сертифицированную вакцину”. А лохов уже прививают, и в Украине пятая колонна орет, что надо рашкину вакцину срочно закупать.

9. Еще у одной ватницы больше нет сил и терпения: “У меня уже нет просто сил и терпения. Да извинит меня министерство здравоохранения, но это ппц. Итак, в пятницу мужу пришёл положительный ковид, мы на самоизоляции. В понедельник у меня симптомы: ужасная головная боль, температура. Отзвонились везде, всех предупредили. Только в среду приехал лаборант, взял у меня мазок. Итак, квест продолжается, врача так и нет. Я умираю, рвота, тошнота, головокружение, температура, боль в груди. Врача нет. Итог: сегодня после обзвона нами и родственниками горячих линий, нам отвечают, что ваши данные утеряны в Армянской больнице. Через час звонит врач: мы не можем приехать, нет бензина, нет скафандра. После трех часов беспрерывного доставания медсестры, главврача, врача нам прописывают лекарство”

10. Повернулася з волi. Перше, що нас зустрiчало у рiдному мiстi — це купи смiття више мого зросту на однiй з центральних вулиць Керчi. Такого неподобства я ще не бачила за все життя.

P.S. Советский режим, а теперь и российский, всегда ставили своей целью уничтожение украинской идентичности и порабощение Украины. Если бы путин жил в 30-х годах, то назвал бы всё тогда происходящее “Вежливым голодомором”. Путинский режим совершил очень большую ошибку, когда в 2014 году развязал кровопролитную войну против Украины. Он разбудил наш дух свободы, заставил вспомнить, кто мы есть. И что немаловажно — он открыл нам глаза на саму россию и россиян, отбросив навсегда историческую муть про “братские народы”. Мы помним и скорбим. Они помнят и мечтают повторить… Предлагаю прочесть статью “Голодомор. Советская оккупация Украины” с фотографиями, цифрами и фактами. Помним…

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