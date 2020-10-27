1. “Истории охваченного ужасом полуострова”: КрымSOS провела 51-ую акцию, посвященную жертвам насильственных исчезновений в оккупированном россией Крыму. С начала оккупации на полуострове были похищены 44 человека, 15 из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Шестеро похищенных в 2014-2016 годах были найдены мертвыми. Этим трагическим случаям и была посвящена акция, прошедшая у стен посольства россии в Киеве

2. Оккупанты в Севастополе приговорили предателя Украины Валерия Большакова, обвиняемого в “экстремизме”, к 2 годам и 6 месяцам условно. Напомню, в 2014 году ватник радостно встречал оккупантов, а Украину называл фашистской. Потом начал выть от камней с неба, был вместе с матерью жестоко избит оккупантами и лишен средств к существованию (заморожены все счета и соцвыплаты)

3. Завершена поисково-спасательная операция в Азовском море после крушения танкера “Генерал Ази Асланов”, который шел под российским флагом. Оккупанты больше не будут искать трех пропавших моряков. Бабы еще нарожают (с)

4. За последний год в оккупированном россией Крыму пересохло не менее 10 водоемов. Сколько озер исчезли с карты полуострова c 2014 года оккупанты не сообщают. Если каждый год на полуострове будут высыхать по 10 озер, то примерно за 30 лет озер в Крыму не останется. Многие исчезнувшие водоемы питались подземными источниками, но из-за варварского бурения оккупантами всё новых и новых скважин масштабы катастрофы увеличиваются из-за антропогенной нагрузки на окружающую среду, говорят экологи

5. Оккупанты сообщили, что в Крыму продолжаются работы по поиску дополнительных источников воды и ведется бурение новых скважин для снабжения Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов

6. Гоблин заявил, что из-за продолжающегося дефицита воды возобновлять горячее водоснабжение не планируется. В тех районах, которые сидят на графике и пониженном давлении, у многих даже автономной горячей воды нет — люди купаются в тазиках. Спасибо, россия! . Кстати, мойки машин продолжают работать в условиях водной катастрофы

7. А куда делся самолетик, вызывающий ливни? Совсем замолкли, а в первый день он налетал аж 35 часов. Крестный ход надо организовывать, раз наука не помогла! А схема была такая: в Крыму сезон дождей с сентября по декабрь — на это был расчёт, мол, прилетает самолетик из россии, и в Крыму пошли дожди! Кто молодец? Россия молодец! Но что-пошло не так, дождей йок.

8. А вот так выглядит вода в с. Межводном Черноморского района…. Можно чаще мыть руки… Или ноги… Но с риском для жизни

9. Сначала скажи, что отнимешь, а потом разреши с барского плеча, и вата будет рукоплескать: “Каникулы и учеба по плану, ничего не меняем” — Гоблин передумал отменять каникулы в школах из-за коронавируса. Ранее он сказал, что дети виновны в том, что разносят заразу по Крыму. Не понаехи, не “успешный сезон”, а крымские дети!

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 138 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 61 (+2 смерти). Оккупанты за минувшие сутки сделали более чем в два раза меньше тестов, чем в предыдущий день: 1900 тестов вместо 4400 днем ранее, что сказалось на результате. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 10 587 человек, в том числе 2 037 в Севастополе. Умерло 193 человека, в том числе 58 — в Севастополе

11. В Крыму вслед за врачами закончились и лекарства: “В больнице, например, г. Саки надо покупать лекарство самим!!!! Которого нигде нет!” — из комментов на ФБ Аксенова. Другие больные, находясь в тяжелом состоянии в больнице, пытаются достучаться до оккупантов и сообщить им, что жизненно необходимых лекарств в больницах нет, тестов в ковидных больницах нет, многим больным отказывают в госпитализации, ставят левые диагнозы и отправляют в многочасовые общие очереди в поликлиники

12. Скоро на тех, кто не болел ковидом, будем показывать пальцем и жалеть, как тех, кто в детстве не переболел ветрянкой… Если выживем

13. Моего близкого друга сегодня госпитализировали “по блату”. До этого скорая трижды приезжала. Первый раз отвезли в больницу, но там ему отказали в госпитализации, лишь выписали лекарства, которые он принимал до сего дня. Дома становилось то лучше, то хуже. Еще два раза скорая отказывалась отвезти в больницу. После подключения “блата” моего друга госпитализировали и сразу подключили к кислороду, назначили интенсивное лечение.

P.S. “Прошу: "Девчонки, заберите меня!". "Нет, — отвечают, — мест нет. Жди. Если тест на ковид будет положительный, тут уже Роспотребнадзор приедет, тебя заберет". Утром звоню на компьютерную томографию: три с половиной тысячи рублей стоит. "Ничем помочь не можем, очередь аж только на субботу”, — рассказывал друзьям 47-летний Руслан Москвин, который умер от коронавируса через три часа после отъезда очередной бригады “скорой”, которая так и не забрала его в больницу. По ссылке прочтите шокирующие истории медицины от оккупантов, которые все еще радуются “успешному курортному сезону”. Могу лишь добавить слова знакомого медика, который работает на скорой: “Люди умирают по домам, а мы ничего не можем сделать, мест в больницах нет”

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