1. Военный суд в Калининграде приговорил националистов организации “Балтийский авангард русского сопротивления” к трем, шести и восьми годам колонии. Их обвиняют в том, что они “собирались захватить власть в регионе и присоединить Калининградскую область к Евросоюзу”. А разве референдумы — не святое дело для расии? Как так? Что за дискриминация?

2. Оккупанты продолжают запугивать крымских татар “предостережениями”. 17 апреля жителю Красногвардейского района Ибраимову Куламету, жителю Джанкойского района Ибрагимову Ибрагиму, жителю Бахчисарайского района Нури Абдурашитову и жителю города Старый Крым Рустемову Эмину были вынесены предостережения “о недопустимости нарушения закона”. “Установлено, что 03.05.2020 года, 18.05.2020, а также 26.06.2020 возможно проведение несанкционированных акций членами экстремистской организации “Меджлис крымскотатарского народа”, — говорится в документе оккупантов

3. Сегодня “предостережения” принесли Заиру Смедле, Энверу Эмирасанову и еще четырем активистам. Аналогичные бумажки, в которых, кроме прочего, говорится, что нельзя скрывать свои лица даже под медицинскими масками, были массово вручены ранее и другим крымским татарам, среди которых есть активисты крымскотатарского движения, правозащитники и журналисты “Крымской солидарности”

4. Оккупанты продлили арест бывшему “мэру” Евпатории Андрею Филонову, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов, а они 3 апреля 2019 года бросили его за решетку — потому что имел авторитет среди жителей Евпатории и часто критиковал “власть”. Еще, может, с кем-то не поделился.

5. Вечером 17 апреля в оккупированной Керчи вновь были слышны звуки выстрелов в районе Митридата, после чего “машины с мигалками поехали наверх в район улицы Эспланадной”. Жители Керчи комментируют участившуюся стрельбу: “Горцы буянят от изоляции”, “В городе завелись русиш партизанен?”, “Привет, 90-ые”, “Ну так карантин. Денег с каждым днем все меньше и меньше, а силовики привыкли кушать хорошо. Вот и устраивают разборки за остатки”, “Выстрелы были слышны в районе Кирова пару дней назад. Часов в 10-11 вечера”, “Ну а что же касается русичей, то для вас есть прекрасные новости: аж по самые майские праздники мы строжайшие вводим каникулы. О…ли тут славные русичи”

Напомню, вечером 14 апреля жителей Керчи также напугали автоматные очереди. Крымчане предположили, что это бухие оккупанты стреляют. Оккупанты никак не комментируют происходящее.

6. По улицам оккупированного Симферополя прошла колонна техники, приспособленная для разгона митингов. В частности, в колонне было две машины, оборудованные водометами и отвалами для разрушения заграждений.

7. В Крыму подтверждено 3 новых случая коронавирусной инфекции: два в Ялте и один в Красногвардейском районе. Количество больных в Крыму увеличилось до 55, в том числе 12 в Севастополе. Под меднаблюдением в Крыму находятся 1892 человека, госпитализированы — 73, в обсерваторах — 165, в их числе 133 заблокированы Росгвардией в больнице Армянска. В Севастополе под меднаблюдением — 1707 человек, госпитализированы — 74. Тем, кто находится под наблюдением, тесты на COVID-19 не делают. Их делают только Гоблину, причем ежедневно.

8. Оккупанты утверждают, что жительница Симферополя, которая нарушила режим путинских каникул и занималась несанкционированной торговлей, избила полицая палкой по голове и сорвала с него погоны. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Путинские каникулы продолжаются. Напомню, в Севастополе оккупанты с привлечением завезенных из россии титушек также устроили разгром уличным торговцам, которые пытались оказать сопротивление. Титушки в ответ бросались на людей с кулаками.

9. Оккупанты констатировали, что в Крыму заканчиваются места в обсерваторах, а также сообщили, что количество понаехавших в Крым из россии в предпасхальные дни резко выросло на 40%. Рашисты прут в Крым со своими вирусами. Пустозвонящий Гоблин грозится начать проверки мест пребывания понаехов, которые они указывают в анкетах при въезде на полуостров.

10. Пассажир скрепопоезда Москва-Симферополь госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Хорошо, что не перевелись на россии стукачи, которые сообщили в органы о том, что с ними едет кашляющий и температурящий тип, ранее контактировавший с больным коронавирусом. Бессимптомные и неболтливые вирусоносители продолжают проникать в Крым из сколеновстана.

11. Оккупантами в Крыму выслеживают самоликвидантов силами разных проходимцев. Вот, как это происходит, например, в Саках.

12. Заговоренные? Скрепу вирус не берет? В Севастополе вовсю проходят сельхоз ярмарки им. Дарвина. Полицаев, штрафующих нарушителей “самоизоляции”, не наблюдается.

13. Пока ватники еще надеются хоть на какой-то обещанный Гоблином сезон, коллаборант Константинов заявил, что текущая ситуация продлится как минимум все лето, и начал готовить ватников к худшему: “Мы видим, что происходит в стране, поэтому надо настраиваться, что нам с этой болезнью жить, пока не будет изобретена вакцина. Я думаю, что эта отрасль (сельское хозяйство) в этот сложный период у нас будет одной из самых устойчивых; будет, возможно, локомотивом (экономики), который будет вытаскивать весь Крым из сложной ситуации — это уже очевидно. Мы ставим задачу, чтобы, с одной стороны, не было панических настроений, а с другой — чрезмерного оптимизма или непонимания происходящего, чтобы была адекватность восприятия реальности”.

P.S. То есть, экономику Крыма, по мнению Константинова, спасет угробленное оккупантами обезвоженное сельское хозяйство, которое Константинов назвал “локомотивом”… Кто еще не затянул пояса? Можно начинать!

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