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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Крыму нужно было встретиться с Россией лицом к лицу, чтобы навсегда с ней попрощаться

9.5т

1. Ватники Евпатории удивляются, что захватившие Крым варвары ведут себя, как варвары-нищеброды: “Здравствуйте, гости нашего солнечного города!!!! Вот сегодня, извините, просто бомбануло!!! Вы вот все говорите: вот вы местные не гостеприимные, вы нас ненавидите и т.д., и т.п. Граждане курортники, обратите внимание на то, как вы себя ведёте. Вы приехали ко мне в гости!!!! В город, который я люблю. И ведёте себя, как варвары!!!! А если бы к вам домой пришел гость и начал ссать вам на ковер? Как бы вы себя повели? Что бы сделали? Встречаю и хороших людей, конечно. Но их, увы, единицы. А в последнее время только и слышу: Вот у нас дешевле. А почему так дорого? Нет, это слишком… И тому подобное. Я так скажу. Экономить на своем ребенке — вот что слишком!!! У меня 1 косичка стоит 30 руб. Говорить, что это дорого?!! Идите в другое место, вам там за 50 заплетут. Это же явно дешевле!!! Я бы ни за что не стала так позориться и ныть!!! В первую очередь в глазах своего ребенка!!! Когда дитя просит, а мать говорит: нет, доча, это дорого!!!! Я таки вас умоляю!!! 1000-1500 потратить на ребенка — дорого?!!! Да вы на пиво и то больше тратите!!!!! А потом анонимно отписываетесь в группе, мол, мы вас ненавидим. Да вы сами себя так ведёте!!!! Не анонимно”. Комментарии: “Наболело”, “Согласна с автором на все 200%”, “Ладно косички, вот вода по 30 руб — дорого, мороженое — по 35 руб. И ещё говорят: мы не жрать и пить приехали, а в море купаться. Вот они и купаются”, “Дорого им — мне тоже нытье это надоело. У нас зарплаты по 15 тысяч, и с этими ценами на эту зарплату живем круглогодично. Море рядом — купался только три раза и то вечером”, “Согласна с автором полностью”, “Согласна на все 100%”, “Они халявные животные, забейте”, “Мы тут за это "дорого" целый год живем. А зарплатки-то не маасковские”, “Согласна с каждым словом!!!”. А помните, как вата ждала бахатых россиян?

2. Понаехавшие оккупанты жалуются, что к ним относятся не как к освободителям: “Добрый день, Керчь. Если честно, ребят, за всю мою жизнь вы самый агрессивно настроенный к людям город. Столько желчи и оскорблений за то, что стою и фотографирую город, за то, что я приехала, за то, что я просто здесь нахожусь, я ещё не слышала. Даже представить такое не могла. Уехали в слезах и больше никогда не вернёмся в Крым. Один негатив, одни недовольные кислые мины, вымогательство и хамство. Живите сами в своей злобе, раз на большее не способны. Анон”. Комментарии: “Город стал таким благодаря хамству приезжих. Ведь все, кто приехал с материка, считают, что им тут все-все должны. Притом никто правила приличия не соблюдает”, “(Понаехавший из Москвы) Согласен со всем! Попадались хамло! И много хороших людей!!! И есть такие, у которых образ общения немного агрессивный на вид. Это видно по тем, кто с украинскими корнями”, “Та ну, как раз с украинскими корнями приветливы. Самые злобные — это коренные окружные селяне и пролетариат”, “(Понаехавшая из Москвы) Очень четко и правдиво сказано. Есть, конечно, и хорошие люди, но большинство — хамы и завистники”, “Надо бы автору Севас посетить. Это просто кладезь гостеприимства. Уж где-где, а там основная часть коренных жителей С ТАКИМИ КОРОНАМИ на головах, что москвичи нервно курят в сторонке. А как же… город федерального значения, элита, не чета остальным крымчанам”, “Вы, видимо, с такими же приезжими общались”, “Странно. Я уверен, что это были агенты Госдепа США и СБУ. Их тут пруд пруди. Их цель — дискредитировать нас, мирных и дружелюбных керчан, с целью выставить нас эдаким быдлом и хамлом. Куда тока смотрит ФСБ?”, “Ой, ну и отлично. Одной понаехавшей меньше! Добро пожаловать отсюда!”, “Если бы ваши "великие материковые россияне, которые приютили Крым в своей "великой стране"", сами не вели себя как мудаки, то и к ним отношение было другое. Как люди к нам, так и мы к ним”, “И всё-таки Крым не ваш, да?”, “Скажу вам честно, дорогие приезжие! Я вас на Х*Ю вертел! Вы оставили за собой экологическую катастрофу, в которой жить нам, крымчанам, и нашему будущему поколению. Вы гребаные свиньи, лучше бы вы никогда сюда не приезжали, НИКОГДА. Это негатив к вашим свинским поступкам. Прежде чем осуждать нас, посмотрите на себя!!! Я этих залетных сам бы удушил, своими руками. Пид*расы!”, “Чем меньше сюда будут ездить, тем проще будет местным. И чем меньше будут считать "крымнаш", тоже будет проще”, “Потому что вы задрали приезжать, засирать наш город и уезжать. Валите и больше не приезжайте”, “Керчь не для приезжих”.

Новости
Новости Крымнаша. Путин — это среднестатистический россиянин

3. Севастопольские ватники преисполнены позитива: “Я тоже хочу порадовать ВВП известной долей позитива. Сейчас муж пришел из магазина, вспомнил чью-то маму и весь такой позитивный кого-то послал. Всемирная история, Севастополь, магазин Фруктовый Рай. Персики крымские 145 руб. Уважаемый ВВП, или подсоедините печатный станок к нашему магазину, или наведите порядок с ценами посредством ограничения нормы прибыли, коли хотите позитива от народа. Логика — она железная”.

4. Крым в оккупации продолжает обрастать заборами и запретами. Жители обнесенного бетонной стеной Гурзуфа пишут: “Вот еще одно место выхода к морю в нашем прекрасном поселке Гурзуф хотят забрать? Теперь уже и на мыс попасть нельзя. Воткнули ворота и не пускают. Сидит охранник. Говорят, будут достраивать. Вот интересно как? Генплан не принят, строить у моря нельзя. Но у нас как всегда? Для избранных с деньгами можно где угодно, что ли?”. Комментарии: “Все продадут и все застроят, суки!”, “Был недавно на мысе Фиолент — та же история. К гроту Дианы не подойти. Навигатор ведет по дороге, которая перекрыт. Уроды просто закрыли проход, и чтобы попасть потом к гроту, нужно минут 40 возвращаться обратно! За это хоть кто-то отвечает? Может ли снести кто-то эти ворота и заборы? Россия, блин”, “Подождём ещё чуток и все наладится!!!”, “Конечно, а вы думали, в сказку попали!?”, “Не перекрыли бы они — перекрыли бы солдаты НАТО!”, “Тьма сгущается (картинка)”.

5. Мобильная связь в Крыму по своей прекрасности вполне конкурирует с недобанковской системой: “Анон. В ЧС компанию "МТС". Причем не крымскую псевдоМТС, которая работает хуже, чем какой-нибудь "Лайф" 13 лет назад, а самую что ни на есть российскую материковую. Дорогие крымчане! Оказывается, внутренний роуминг МТС действует только по россии, а "в Крыму другие расценки". Находясь в Крыму, вы будете платить по 9 рублей за мегабайт, потому что "в гостях" у псевдоМТС, которая по бумажкам "К-мобайл" и т.п. Пока нам рассказывают про кисельные берега, компания МТС занимается откровенным саботажем. Крым — это регион второго сорта для них? Почему нам нужно специально что-то подключать-переключать, а какому-нибудь Акакию из Ново-Гадюкино этого делать не нужно? Позор и обструкция этой компании!”. Комментарии: “Потому что санкции нам только на пользу. И из-за роста курса доллара доходы бюджета только увеличились”, “О, зачем ты так? Не сыпь соль на рану воспоминаниями о Лайфе”, “Позор, товарищи! Крым — это вообще на сегодняшний день фиг пойми какой регион”, “Пофиг как-то, перешел на Вин-мобайл и норм”, “Это если ты врос в клоаку под названием полуостров, а за пределами оного можешь свой Вин засунуть в анус обезьяне”, “МТС — команда воров. 100% отвечаю за эти слова”, “Для МТС наш регион — это Краснодарский Край + Адыгея”, “Автор, просто Крым — это не россия. МТС — иностранная компания и поддерживает санкции против рф”.

6. “Скорая помощь” в Севастополе работает по программе “умереть в россии”: “Вчера вызывали в Камыши. У ребенка поднялась температура, начало рвать. 3 годика. Приехали все недовольные. Водитель, не стесняясь, при матери ребенка спрашивал: "пакет они взяли? А то облюет всю машину". Врач с наглым тоном допытывался: "Почему не пошли в поликлинику?". На комплексе еле уговорили сделать противорвотный укол. Больше ничем помочь не смогли. Оставаться там было жутко, и сам процесс оформления занимает не один час. Если ночью ситуация не изменится, вызывайте такси и езжайте сами. Был совет напоследок. П.С. Для медицины государство делает много. Вкладываются большие деньги. Но когда попадаются такие врачи…”, “Интересно, что ж так много делает и вкладывает государство в медицину? Зарплаты на скорой урезали так, что дальше некуда. Лекарств не дают. Банальные перчатки и те на вес золота. А по поводу того, что вам предложили взять такси: если вы отказались от госпитализации, то по ОМС вы больше в этот день скорую помощь вызывать не имеете права”.

7. Армянск и вода — встречи коротки, разлуки постоянны.

8. В Ялте на том же месте снова горит лес. Пожар потушен не был.

P.S. Оккупированный Крым постепенно превращается в террариум, в котором трудно уживаются аборигены и понаехавшие. Морды на улицах еще не бьют, но “ножи уже точат”, и проводят ежедневные сеансы взаимной ненависти в соцсетях и реальной жизни. В промежутках между словесными перепалками с оккупантами сами ватники описывают свои страдания от нищеты и безнадеги, запретов и ограничений, что снова вызывает агрессию у запоребриков, которые хотят слышать только дифирамбы в свой адрес за “спасение от бандер”. Видимо, Крыму нужно было “встретиться” с россией лицом к лицу, чтобы навсегда с ней попрощаться…

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского Бандеровца
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Potienko Alexander
Potienko Alexander
Расиська занимает первое место в мире по потреблению героина (20% мирового производства) Можете себе представить крысчане, что ожидает Крым. Вы там уже приготовились встречать армию расисянских бомжей? Вот только жд сообщение пойдет по МАААСТУ и ждите - бомжи со всей нямытай приедут в Крым греться))))
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Potienko Alexander
Potienko Alexander
В 2005 на Автовокзале в Феодосии наблюдал восьмерых казламордых пивобрюхих и пиздапотамих влезших в автобус по детским билетам. Тетка контролёр, видать рюцкая крысчанка, слегка побухтела и заткнулась. Крысчанские дебилы вы действительно ждали БАХАТЫХ РАСИСЯН???))))))))
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
Кримчане своей ложью про Украину и украинцев заслужили такую карму , а России Крым нужен исключительно как военная база. Чего жаловаться, проведите "рефередум come back " , мы сами творим свою судьбу.
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